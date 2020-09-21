iPhone 12 Fiyatı Hakkında Büyük İddia

Çok yakında tanıtılması beklenen iPhone 12 serisinin fiyatı kullanıcılar tarafından merak ediliyor. iPhone 12 fiyatı hakkında yeni bir söylenti ortaya atıldı. iPhone 12 fiyatı ne kadar olacak? İşte detaylar.

iPhone 12 Fiyatı Ne Kadar Olacak?

iPhone 12 fiyatı ile ilgili sızıntıların ardı arkası kesilmiyor. Şimdi yeni bir sızıntı daha geldi.

Apple, Covid-19 salgını nedeniyle yeni nesil iPhone 12'nin piyasaya sürülmesini birkaç hafta erteledi. Genellikle, yeni iPhone'ların tanıtımı Eylül ayının ilk haftalarında gerçekleşmekteydi. Ancak bu yıl şirket etkinlikte yalnızca yeni Apple Watch ve iPad modellerini duyurdu.

iPhone 12 serisinin tanıtımının Ekim ayında yapılması bekleniyor. Fiyat hakkında yeni gelen iddia önceki söylentilerle çelişiyor. Daha önce iPhone 12'nin fiyatının 699 dolar olacağı ve geçtiğimiz yıl tanıtılan iPhone ile aynı başlangıç ​​fiyatına sahip olacağı bildirilmişti.

Şimdi ise iPhone 12'nin fiyatını geçen yılki iPhone'ların seviyesinde tutmanın imkansız olduğunu iddia ediliyor. Bunun nedeninin bileşenlerin maliyetindeki artış ve beşinci nesil ağlara yönelik destek olduğu söyleniyor. Bu yıl iPhone 12'nin başlangıç ​​fiyatı 749 dolar olabilir.

iPhone 12'nin kutusundan şarj cihazı ve kulaklığın çıkmayacağı da sızıntılar arasında bulunmakta.

Sizler iPhone 12 fiyatı hakkında gelen yeni iddia hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlardan görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!