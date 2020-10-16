iPhone 12 Geekbench Sonuçları Gün Yüzüne Çıktı: Sonuçlar İlginç

Geçtiğimiz günlerde düzenlenen Hi Speed etkinliğinde tanıtılan iPhone 12 ve iPhone 12 Pro'nun Geekbench skoru belli oldu. iPhone 12 Geekbench sonuçları hakkında detayları bir araya getirdik. İşte iPhone 12 Geekbench sonuçları.

iPhone 12 Geekbench Sonuçları

iPhone 12 Geekbench'te tek çekirdekli testlerde 1588 puan alırken çok çekirdekli testlerde ise 3677 puan aldı. iPhone 12 Pro ise tek çekirdekli testlerde 1590 puan alırken çok çekirdekli testlerde ise 3881 puan almayı başardı.

Yeni iPhone modelleri A14 Bionic işlemciden güç alıyor ve 5G bağlantı teknolojisini destekliyor. Geçen yılın A13 işlemcili modellerine kıyasla yeni iPhone'lar tek çekirdekli performansta %20'nin biraz altında bir gelişme ve çok çekirdekli testte yalnızca %8'lik bir artış sunuyor.

Hemen aşağıdan Geekbench sonuçlarına göz atabilirsiniz.

iPhone 12 sol tarafta / iPhone 12 Pro sağ tarafta.

Sizler iPhone 12 Geekbench sonuçları hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar bölümünden görüşleriniz bizlerle ve diğer okularımız ile paylaşmayı unutmayın!

iPhone 12 ve iPhone 12 Pro Özellikleri

iPhone 12, iPhone 12 Mini ile oldukça benzer özelliklere sahip ancak daha büyük ekranlı bir model arayanlara hitap ediyor. Tıpkı iPhone 12 Mini gibi iPhone 12 de A14 Bionic işlemci ile geliyor ve bu işlemci 4 GB RAM ile destekleniyor. Yine iPhone 12’de de 64 GB / 128 GB / 256 GB depolama seçenekleri sunuluyor.

A14 Bionic’i 6 GB RAM ile harmanlayan iPhone 12 Pro diğer modellere nazaran 128 GB / 256 GB / 512 GB depolama seçenekleri sunuyor. iPhone 12 gibi 6,1 inç boyutunda OLED ekranla birlikte gelen modelin kamera tarafında çok daha iddialı bir duruş sergilediğini görüyoruz.