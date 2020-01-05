iPhone 12 Hakkında Bilinen Tüm Detaylar

Apple sadece dört ay gibi kısa bir süre önce iPhone 11 modellerini tanıtmış olsa da, şimdiden iPhone 12 için söylentiler çıkmaya başladı. Henüz cihazların resmi isimleri ve özellikleri ile ilgili Apple tarafından bir açıklama gelmedi. Ancak bu durum piyasaya sürülecek olan yeni iPhone modelleri ile ilgili söylentilere engel olmaya yetmiyor.

Öncelikle piyasaya sürülecek yeni iPhone modellerinde 5G bağlantısının olması bekleniyor. Bunun yanı sıra arka kameralara ve yeni ekran ölçülerine 3D derinlik algılama özelliğinin ekleneceği söyleniyor. Görüntü sabitleme bileşeni de en çok konuşulan özellikler arasında. Eylül ayında lansman yapılması beklenen iPhone 12 için, kullanıcıların en mutlu olduğu bilgi ekranın çentiksiz olacağı.

iPhone 12 Yeni Ekran Boyutu ile Geliyor

iPhone 12 için Apple'ın hem büyük hem de küçük ekran seçeneği sunması bekleniyor. iPhone 11 Pro 5,8 inç ve iPhone 11 Pro Max 6,5 inç ekrana sahipken iPhone 12’nin 5,4 inç, iPhone 12 Pro Max’in 6,7 inç ekrana sahip olacağı konuşuluyor.

Bunun yanı sıra ekran yenileme hızı ile ilgili de beklentiler oldukça yüksek. iPhone 12 muhtemelen 120Hz ekran yenileme hızı ile kutudan çıkacak.