iPhone 12 Serisine ve iOS 14'e Jailbreak Yapmak Artık Mümkün

iPhone 12 ve iOS 14'e jailbreak nasıl yapılır? iPhone jailbreak topluluğu bir süredir endişeli ve bir sonraki büyük sürümü bekliyordu. Ancak unc0ver tarafından yayınlanan son güncellemeyle birlikte pek çok iOS sürümüne jailbreak yüklemek artık mümkün.

Cihazın kök erişimine izin vermek Android ile karşılaştırıldığında, iOS kullanıcıları için hiç de kolay değil. iOS ekosistemi kilitli bir yapıda ve Apple, bu şekilde kalması için çok çaba harcıyor. Ancak Apple'ın duvarlarla çevrili bahçesinden bir çıkış yolu var ve buna jailbreak deniyor.

Ne yazık ki jailbreak yapmak Android cihazlara root atmaktan çok daha zor, çünkü istismar bulmadan işletim sistemini değiştirmenin kolay bir yolu genellikle yok. Yine de en yeni iOS 14 ve iPhone 12 serisi için bir jailbreak açığı bulunmuş gibi gözüküyor.

iPhone 12 ve iOS 14'e jailbreak nasıl yapılır?

Unc0ver isimli grubun yeni bir sürümü var ve iOS 11'den iOS 14.3'e kadar çalıştığı iddia edildi. Yani yeni aldığınız iPhone 12 cihazınıza bile kolayca jailbreak kurabilirsiniz. Unc0ver'ın yeni sürümünün kurulumu, önceki sürümler kadar karmaşık değil gibi duruyor. Ancak iPhone cihazınıza jailbreak kurmadan önce iki kere düşünmenizi tavsiye ediyoruz.

iOS 14.3 için unc0ver jailbreak kurmak için tek yapmanız gereken AltStore'u indirmek. Harici olarak indirdiğiniz uygulamayı iOS cihazınıza yükleyin ve ardından unc0ver'ın arka planda jailbreak yapmasına izin verin.

Jailbreak'in kurulmasıyla birlikte iOS daha kişisel bir hale geldiği için iPhone cihazınıza ekstra işlevsellik eklemenize de olanak tanıyor. Örneğin geliştiriciler, deneyebileceğiniz bazı şık modlar ve cihazın tam potansiyelini ortaya çıkarmak için iOS'taki duvarları kaldırmanıza izin veriyor. Geçen yıl jailbreak uygulaması sayesinde çok sayıda harika mod ortaya çıktı.

iOS 11'den iOS 14.3'e kadar tüm jailbreak işlemleri için unc0ver web sitesini ziyaret edebilir ve iPhone'nunuzu daha kişisel hale getirebilirsiniz. Ancak yapacağınız bu işlemle ilgili tüm sorumluluğun size ait olduğunu da tekrardan hatırlatmak gerekiyor.

iPhone 7'ye Ubuntu işletim sistemi kurdular

iPhone 7 kullanıcısı, Checkra1n istismarını kullanarak Ubuntu işletim sistemini cihazına kurup çalıştırmayı başardı. Bu yazılımdaki en şaşırtıcı şey ise iPhone 7'nin ölü bir depolama yongasına sahip olmasıydı. Bunun anlamı, telefonun iOS sisteminde bile düzgün çalışmıyor olması.

Reddit kullanıcısı, Checkra1n aracını kullanarak iPhone 7'de Ubuntu çalıştırabildi. Çoğu kullanıcı; jailbreak'ten yararlanmak için bu istismarı basitçe test ederken, newhacker1746 isimli Redditor ise bu yaklaşımı bir sonraki seviyeye taşımayı başardı.