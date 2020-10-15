iPhone 12 ve iPhone 12 Pro AnTuTu Puanı Büyük Hayal Kırıklığı

iPhone 12 ve iPhone 12 AnTuTu puanı belli oldu. Apple tarafından geçtiğimiz gün duyurulan yeni iPhone cihazlarının performansı kullanıcılar için soru işareti yarattı. En iyi performansı yakalamak için iPhone 12 almak mantıklı mı?

Apple geçtiğimiz günlerde iPhone 12 modellerini tanıttı. iPhone 12 serisi dört modelden oluşuyor: iPhone 12 Mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max. Apple'ın en yeni iPhone 12 ve iPhone 12 Pro cihazlarının AnTuTu benchmark sonuçları ortaya çıktı. Yeni iPhone 12 serisinin performans sonuçları pek de istenilen seviyede değil gibi gözüküyor.

iPhone 12 ve iPhone 12 AnTuTu Puanı

iPhone 12 için test edilen cihaz 4GB RAM ve 256GB dahili depolamaya sahip iOS 14.1 sisteminde çalışıyordı. iPhone 12 AnTuTu testinde 564.899 puanı almayı başardı, ancak Snapdragon 865 yongasına kıyasla oldukça hayal kırıklığı yaratan sonuçla karşımıza çıkıyor. Ayrıca iPhone 12'nin sırasıyla CPU testinde 167.894, GPU testinde 201.085 puan aldığını belirtelim.

(sol iPhone 12, sağ iPhone 12 Pro puanı)

iPhone 12 Pro ise 6GB RAM ve 256 GB dahili depolama versiyonuyla teste sokuldu ve 572.133 AnTuTu performans puanına ulaştı. En iyi Android performans gösteren cihazların ortalaması 660.000'in üzerindeyken, iPhone'lardaki en büyük farkın yüzde 40'a yaklaşan düşük GPU puanında olduğunu belirtelim.

iPhone 12 ve iPhone 12 Pro için AnTuTu performans sonuçlarında görüldüğü gibi akıllı telefon pazarında performans liderliğine oynamıyorlar. Fakat yine de Apple hayranları buna çok üzülmemeli, çünkü çapraz platform kıyaslamaları yapmak (Android vs. iOS) yanlış sonuçlar ortaya koyabiliyor.

iPhone 12 serisinde yer alan A14 çipinin, 7nm A13 Bionic çipten çok daha hızlı olduğunu hatırlatalım. iPhone 11 Pro Max, AnTuTu'da 536.883 puan alıyorken, yeni iPhone 12 üyelerine göre yüzde 5-6 oranında daha geride kalıyor.

Ayrıca iPhone 12 modelleriyle alakalı tüm detayları bu yazımızdan okuyabilirsiniz. Peki ya siz yeni iPhone 12 serisi benchmark puanları hakkında ne düşünüyorsunuz?