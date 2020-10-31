iPhone 12 Kamerasını Yalnızca Apple Değiştirebilecek

iFixit tarafından yayımlanan bir rapora göre iPhone 12 üçüncü taraf tamirciler tarafından tamir edilmesi çok zor görünüyor. Özellikle bir kullanıcı iPhone 12 kamera modülünü değiştirirse yeni sorunlar ile karşılacak ve bu durum da kameraları tamamen kullanılamaz hale getirecek.

iPhone 12 Kamerasının Değiştirilmesi Neden Zorlaştırıldı?

İlk olarak YouTuber Hugh Jeffreys tarafından tespit edilen kamera modülü değişimi sorunu, kesinlikle donanımla ilgili bir sorun gibi görünmüyor. iPhone 12 aslında çeşitli önemli parçaların sökülmesi ve değiştirilmesi söz konusu olduğunda nispeten iyi bir cihaz ancak iPhone 12 modelinin bir kamera modülünü değiştirdiğinizde çeşitli sorunlar ile karşılaşabilirsiniz.

iFixit, iPhone 12 kamera modülünün üçüncü taraf tamirciler tarafından değiştirildiğinde ultra geniş açılı kameraya geçilemediğini belirtti. Ayrıca kamera değişiminin hemen ardından cihazın yalnızca belirli kamera modlarının çalıştığı, diğer modların ise hiçbir şekilde çalışmadığı ifade edildi. Apple firmasının yeni iPhone modellerinin kamera modülü değişiminde neden böyle bir karar aldığı ise bilinmiyor. Bu durumun yalnızca iPhone 12 modelleri ile sınırlı olduğunu belirtelim.

iPhone 12’nin serinin bu sorunları yaşayan ilk iPhone modeli olduğu açıklandı. Önceki modellerde herhangi bir sorun olmadan üçüncü taraf tamirciler kamera modülünü değiştirebiliyordu. Görünüşe göre Apple, bu konu ile ilgili yeni bir karar aldı. iFixit tarafından paylaşılan bilgilere göre iPhone 12 kamerasının değiştirilmesinin ardından “Sistem Yapılandırması” olarak adlandırılan uygulama aracılığı ile bir yazılım onayı gerekiyor.

“Sistem Yapılandırması” olarak isimlendirilen uygulama yardımı ile yazılım onayı gerçekleştirilmediği takdirde kamerasında ciddi sorunlar meydana geliyor. Uygulama yalnızca Apple’ın resmi teknik servisi ve Apple Store tarafından kullanılabiliyor. Bu sebeplerden ötürü iPhone 12 modellerinin kamera modülü yalnızca Apple firmasının teknik servisi tarafından değiştirilecek.

Apple firması tarafından iPhone 12 serisi için alınan bu karar hakkında ne düşünüyorsunuz? iPhone 12 serisinin kamera modülü değişimi için yazılım onayının gerekmesi ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından belirtebilirsiniz.