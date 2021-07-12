Koronavirüs Aşısı Olana iPhone 12 Kazanma Şansı!

Yeni tip koronavirüs aşısını yaptıran kişilerin iPhone 12 kazanma şansına sahip olacağı açıklandı. Aşı olanlara iPhone 12'nin yanı sıra spor ayakkabı ve Steam indirim kuponu verileceği de belirtildi. Konu ile ilgili merak edilen tüm ayırntılar haberimizde.

COVID-19 Aşısı Olanlar iPhone 12 Kazanma Şansı Elde Ediyor

Yeni tip koronavirüs salgını etkisini sürdürürken dünyanın dört bir noktasında aşılama çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Sözcü'deki habere göre Çekya'da vatandaşların koronavirüs aşısı yaptırması için ilginç bir karar alındı.

Çekya Başbakanı Andrej Babis, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Prag kentinde açılacak iki yeni aşılama merkezinde aşı yaptıran kişiler için haftada bir kez çekiliş düzenleneceğini duyurdu.

Başbakan Babis tarafından aktarılan bilgilere göre Prag kentinde düzenlenecek çekiliş ile birlikte aşı yaptıran kişilere iPhone 12, spor ayakkabı ve Steam indirim kuponu verilecek. Bu çekiliş ile birlikte insanların aşıya olan ilgisinin önemli ölçüde artması bekleniyor.

İlk olarak Hindistan'da ortaya çıkan Delta varyantının genellikle 16-29 yaş aralığında hızlı bir şekilde yayıldığını belirten Başbakan Babis, çekiliş ile birlikte verilecek hediyeler ile gençleri aşılama merkezlerine getirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Çekya'da bu zamana kadar toplamda 8,94 milyon aşı uygulandı. Ülkede çift doz aşı uygulanan kişi sayısı 3,81 milyona yükseldi. Sağlık Riskleri Konseyinde BioNTech aşısında iki doz arasındaki aralığın 21 güne düşürülmesi teklif edilecek. Teklif kabul edildiği takdirde ülkede BioNTech aşısında iki doz arasındaki süre 21 gün olacak.

Çekya'da salgın başladığından bu yana kadar 1 milyon 669 bin 351 vaka görüldü. 1,64 milyon Çekya vatandaşı iyileşirken 30 bin 331 kişi ise yeni tip koronavirüs salgını nedeni ile hayatını kaybetti.

Çift Doz Aşı Yaptırıp Koronavirüse Yakalananlarda Görülen Belirtiler

Boğaz ağrısı

Koku kaybı

Baş ağrısı

Burun akıntısı

Hapşırma

İngiltere'de yapılan bir araştırma, aşı yaptırıp koronavirüse yakalananlarda en sık görülen semptomları gözler önüne serdi. Çift doz aşı yaptırdıktan sonra COVID-19'a yakalanan kişilerde en sık görülen belirtiler arasında baş ağrısı, burun akıntısı, hapşırma, boğaz ağrısı ve koku kaybı bulunuyor.

Tek doz aşı olduktan sonra koronavirüs bulaşan kişilerde en yaygın görülen semptomlar arasında baş ağrısı, burun akıntısı, boğaz ağrısı, hapşırma ve öksürük yer aldı.