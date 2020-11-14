iPhone 12 Kullanıcıları, Bildirim ve Mesajlarda Sorun Yaşıyor!

iPhone 12 kullanıcıları, akıllı telefonlarında bildirim ve mesajlarla ilgili bazı sorunlar yaşadığını dile getirmeye başladı. Bildirim ve mesajlarla ilgili sorunlar yaşadığını belirten akıllı telefon kullanıcıları, arkadaşlarından gelen mesajları görememekten ve yeni bir mesaj geldiğinde otomatik olarak bildirim gelmemesinden şikâyet ediyor.

iPhone 12 Kullanıcılarının Şikayetleri Giderek Artıyor

iPhone 12 ve iPhone 12 Pro kullanıcılarından bazıları, grup sohbetlerinde mesajlarla ilgili birtakım sorunlar yaşamasından şikâyet etti. Bu akıllı telefon kullanıcıları ayrıca yeni mesajlar geldiğinde kendilerine otomatik olarak bildirim gelmemesinden yana da şikayetlerini dile getirdi.

Sorun şimdilik yalnızca iOS 14.1 ve iOS 14.2 işletim sürümünü kullanan iPhone 12 kullanıcılarını etkiliyormuş gibi görünüyor ve bu nedenle sorunun nedenini saptamanın oldukça güç olduğu düşünülüyor. Bu aynı sorundan iPhone’un eski modellerini kullanan kişilerin de etkilenip etkilenmediği henüz belli olmuş değil. iPhone 12 sahiplerinden bazıları, Android işletim sistemli akıllı telefonlardan gönderilen mesajları alamadığını bildirirken bazı kullanıcılar ise grup sohbetlerindeki mesajların görünmediğini belirtti.

Android işletim sistemli akıllı telefondan gelen bir mesajı göremediğini belirten bir kullanıcı, “Çocuklarımın olduğu bir gruptaydım. Çocuklarımdan biri Android kullanıcısı. Dün gece yanıma geldi ve gruba gönderdiği iki mesaja neden cevap vermediğimi sordu. iPhone’umu kontrol ettim ve grup sohbetinde onun herhangi bir mesajını göremedim. Sonra bana telefonunu gösterdi. Söylediği mesajlar grupta görünüyordu” ifadelerini kullanarak sorununu dile getirdi.

Bazı kullanıcılar ise gelen mesajlar için bildirim alamamasından şikâyet ediyor. Bazı akıllı telefon kullanıcılarında Verizon Message+ uygulamasını indirmek işe yaramış olsa da bu çözüm tüm kullanıcılarda işe yaramadı. Aynı sorunu yaşayan bazı kullanıcılar da cihaz ayarlarını sıfırlayarak sorunu çözmeyi başardılar.

Bu sorunu yaşadığını iddia eden kullanıcılardan biri, konudan bahsettiği açıklamasında, “Bu sorunu tek bir kişiyle mesajlaşırken yaşıyorum. Ben iMessage kullanıyorum. Dün gece annem ile mesajlaşıyordum ve bu esnada XR’ım işletim sistemini 14.2 olarak güncelledi. Annem kısa süre sonra mesajıma cevap vermeyi bıraktı. Ona bir tane daha mesaj gönderdim fakat bana gönderdiğim mesajın hiç görünmediğini söyledi. Sonra herhangi bir bildirim almayı bıraktım. Mesaj uygulamasını açmam ve orada bir mesaj olup olmadığını kontrol etmem gerekti” ifadelerini kullandı ve bu süre içerisinde telefonumaysa hiçbir şekilde bildirim gelmediğini belirtti.