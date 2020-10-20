iPhone 12 Kutu Açılışı Videosu Ortaya Çıktı: Hemen İzleyin

İlk iPhone 12 kutu açılışı videosu Youtube'a yüklendi. Ben Geskin, iPhone 12 ve iPhone 12 Pro modellerini kutudan çıkardı. Kutu içeriği bildiğiniz üzere bomboş. İşte iPhone 12 kutu açılışı videosu ve cihazın nasıl göründüğü hakkında bilgiler.

iPhone 12 Kutu Açılışı Videosu

iPhone 12 ve iPhone 12 Pro kutu açılış videoları yayınlandı. Lansmanda kulaklık ve şarj adaptörünün artık iPhone modellerinin hiçbirinden çıkmayacağı açıklanmıştı. Videolarda cihazların kutusunun içerisinden şarj adaptörü ve kulaklık çıkmadığı görülüyor.

Videoda Apple'ın uzun yıllardır kullandığı plastik ekran koruyuculardan farklı olarak, yeni bir kağıt ekran koruyucunun yanında cihazın paslanmaz çelik tasarımını görebilmeniz mümkün. Apple yeni iPhone serisi ile birlikte plastik ekran koruyucu yerine kağıt ekran koruyucu kullanmaya başladı.

Ben Geskin, iPhone 12'nin mavi renkli modelini kutudan çıkardı. Mavi renk ile cihaz oldukça farklı bir duruş sergilemekte ve tasarımı ile göz doldurmakta. Hemen aşağıdan Ben Geskin tarafından yayınlanan iPhone 12 ve iPhone 12 Pro kutu açılışı videolarına ulaşabilirsiniz.

İlk iPhone 12 modelleri ön sipariş veren müşterilere gönderilmeye başlandı. Bu siparişlerin hiçbirinin 23 Ekim Cuma gününden önce teslim edilmesinin mümkün olmadığı söyleniyor. YouTube'da yayınlanan videolardaki cihazların büyük olasılıkla iPhone 12 modellerine erken erişimi olan perakendecilerdeki ve diğer satış noktalarındaki kişilerden temin edildi.

iPhone 12 Özellikleri

Bu senenin en çok satılan modeli iPhone 11’in halefi olan iPhone 12, aslında iPhone 12 Mini ile oldukça benzer özelliklere sahip ancak daha büyük ekranlı bir model arayanlara hitap ediyor. Tıpkı iPhone 12 Mini gibi iPhone 12 de A14 Bionic işlemci ile geliyor ve bu işlemci 4 GB RAM ile destekleniyor. Yine iPhone 12’de de 64 GB / 128 GB / 256 GB depolama seçenekleri sunuluyor.

iPhone 12 Özellikleri

İşlemci: Apple A14 Bionic (5nm)

Apple A14 Bionic (5nm) Bellek: 4 GB RAM

4 GB RAM Depolama: 64 GB / 128 GB / 256 GB

64 GB / 128 GB / 256 GB Ekran Boyutu: 6,1 inç

6,1 inç Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Yenileme Hızı: 60Hz

60Hz Arka Kamera: 12 MP + 12 MP

12 MP + 12 MP Ön Kamera: 12 MP

12 MP Batarya: 2,775 mAh

2,775 mAh Konnektör: Lightning

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