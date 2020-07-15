iPhone 12 Kutusunda Yer Alacak Tek Aksesuar: Lightning - USB-C Kablosu

USB şarj adaptörü bu yıl iPhone 12 kutusunda bulunmasa da, Lightning kablosu muhtemelen iPhone 12 ile birlikte gönderilmeye devam edecek. Yeni bir söylenti iPhone 12'nin Lightning - USB-C örgülü kablosuyla birlikte geleceğini iddia ediyor.

iPhone 12 Kutusunda Şarj Adaptörü Olmayacak Mı?

Twitter'da ortaya çıkan sızıntı Apple'ın yeni bir Lightning kablosu üzerinde çalıştığını paylaştı. Ayrıca geleneksel USB-A yerine bir USB-C bağlantı noktası ile örgülü yeni kablonun iddia edilen görüntüleri tartışma konusu oldu.

Daha önceden lightning kabloyu koruyacağını doğrulayan Apple'ın lightning - USB-C kablosunun tüm iPhone 12 modelleriyle birlikte göndermesi muhtemel. Ancak hala iPhone 11 kutusundan Lightning - USB-A kablosu çıktığını da hatırlatalım.

Örgülü kablo iPhone kullanıcılarının ana şikayetlerin birini de çözmüş olacak. Bildiğiniz üzere Apple'ın kendi lightning kabloları aylar sonra kolayca kırılır ve kullanıcıların yedek bir kablo alması gerekirdi. Ancak örgülü kablonun bu kadar çabuk kırılması mümkün değil.