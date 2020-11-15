Bazı iPhone 12 Mini Kullanıcıları, Kilit Ekran Sorunu Yaşıyor

iPhone 12 Mini’yi erken satın alan akıllı telefon kullanıcılarından bazıları, yeni telefonlarını kullanmaya çalışırken birtakım sorunlar yaşadığını bildirdi. Bildirilen hatalara göre bu hatalar söz konusu akıllı telefonu yeni satın alan kullanıcıların telefonu kullanmasının önünde bir engel oluşturuyor. Kilit ekran sorunu yaşadığını belirten kullanıcılar, sorunun çözülmesi için Apple tarafından bir yardım bekliyor.

iPhone 12 Mini Kullanıcıları Kilit Ekran Sorunu İle Karşı Karşıya

iPhone 12 Mini’ye erken kavuşan akıllı telefon kullanıcılarının bir kısmı, yeni akıllı telefonlarıyla ilgili bazı önemli sorunlar yaşıyor. MacRumors, Apple forumu ve Reddit kullanıcıları, iPhone 12 Mini’yi kullanırken kilit ekran sorunu yaşadığını belirtti. Bu kullanıcılara göre akıllı telefonun ekran kilidine ilişkin sorunla sadece kamera veya el feneri açarken karşılaşılmıyor. Ekran kilidini açmak için baş parmağı yukarı doğru kaydırırken de bu sorun akıllı telefon kullanıcılarının karşısına çıkıyor. Bu özellikle tek elle kullanım için tasarlanmış bir iPhone için büyük bir sorun olabilir ve kullanıcılar bunu kesinlikle büyük bir dezavantaj olarak bulacaktır.

Kullanıcılardan bazıları, sorunun iletkenlik ya da topraklamadan kaynaklı olabileceğinden şüphelendiğini söyledi. Bazı zamanlar çok can sıkıcı hale gelebilen bu sorundan kurtulmak isteyen akıllı telefon kullanıcıları, telefonun fişe takıldığında veya kılıfsız olarak kullanıldığında sorunun ortadan kalktığı ifade etti.

Sorunları ortak olan akıllı telefon kullanıcıları, Apple cephesinden sorunla ilgili bir yanıt beklemeye devam ediyor. Öte yandan sorunun ne kadar yaygın olarak görüldüğü şimdilik belli olmuş değil fakat kullanıcı memnuniyetini tekrardan sağlamak için Apple’ın çok geç olmadan bir güncelleme yayımlanması ve sorundan mağdur olan kullanıcıları tekrardan memnun etmesi gerekiyor.

iPhone 12 ve iPhone 12 Pro Kullanıcılardan da Şikâyet Var

Yeni akıllı telefon modelleri ile sorun yaşayan yalnızca mini kullanıcıları değil, iPhone 12 ve iPhone 12 Pro kullanıcılardan da şikâyet var. Bu kullanıcılardan gelen şikâyet ise bildirim ve mesajların görüntülenmesi ile alakalı oldu. Bu akıllı telefon kullanıcıları, yeni bir mesaj geldiğinde kendilerine otomatik olarak bildirim gelmemesinden ve grup sohbetlerinde gönderilen mesajların kendi telefonlarında görüntülenemediğinden şikayetçi oldu.