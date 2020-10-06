iPhone 12 Mini Özellikleri Sızdırıldı: 10 Yıllık Hayaller Ortaya Çıktı

Apple'ın çok yakında tanıtacağı yeni iPhone modelleri hakkında sızıntıların ardı arkası kesilmiyor. iPhone 12 Mini özellikleri hakkındaki sızıntılar 10 yıllık hayalleri gün yüzüne çıkardı. İşte merak edilen detaylar.

iPhone 12 Mini Özelikleri Nasıl Olacak?

SlashGear'ın aktardığı bilgilere göre, Bir sonraki küçük boyutlu iPhone, dünyadaki en ucuz iPhone olmayacak. Bunun yanında en etkileyici iPhone modeli de olmayacak. iPhone 12 mini büyük olasılıkla 5,4 inç ekrana ve kabaca iPhone 4 boyutunda bir gövdeye sahip olacak.

Söylenenlere göre, iPhone 4 sonrası retro iPhone tasarım meraklılarının umutları büyük olasılıkla tamamen iPhone 12 mini'ye dayanacak. iPhone 12 Mini, 2010 yılından itibaren sürgülü bir bileşenle tamamlanan orijinal iPhone Pro konsepti gibi olmayacak. Konsepte aşağıdan bakabilirsiniz. O konseptin sadece bir hayal olarak kalacağı konuşulmakta.

iPhone 12 mini, 2020 Sonbahar akıllı telefon sezonu için minimum özellik gücüyle ve büyük olasılıkla son derece kompakt bir tasarım ile gelecek. iPhone 12 mini muhtemelen ön veya arka tarafında bir LiDAR 3D tarayıcıya sahip olmayacak.

Kesinlikle diğer iPhone 12 modellerinden daha küçük bir bataryaya sahip olacak. Mini modelinde 5G bağlantı teknolojisini desteklemeyeceği de söylentiler arasında bulunuyor.

Sizler iPhone 12 Mini hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlardan görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!