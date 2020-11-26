Apple, iPhone 12 Mini Tanıtımı için TikTok Videosu Çekti

Apple resmi TikTok hesabı üzerinden paylaşımlar yapmaya başladı. Yapılan paylaşımda geçtiğimiz günlerde Türkiye fiyatı açıklanan iPhone 12 Mini modeli yer alıyor. iPhone 12 Mini tanıtım videosu oldukça etkileyici görünüyor. İşte Apple'ın TikTok'ta yayınladığı iPhone 12 Mini videoları.

Apple TikTok Paylaşımı Yaptı: iPhone 12 Mini TikTok Videoları Yayında

Geçtiğimiz aylarda TikTok hesabı açan ve hiç paylaşımda bulunmayan Apple, bu hesabı uykudan uyandırdı ve ilk paylaşımları yapmaya başladı. Apple, TikTok fenomenleri Jessica Wang, Kevin B Parry, Zach King ve Julian Bass'ın yer aldığı dört video klip yayına aldı.

Apple tarafından TikTok'ta yayınlanan her klipte öğelerin büyük hali gösteriliyor daha sonrasında ise öğeler daha kompakt hale dönüşüyor. Tüm videolar iPhone 12'nin bir iPhone 12 Mini'ye küçültülmesiyle sona eriyor.

Hemen aşağıdan Apple tarafından yayınlanan iPhone 12 Mini videolarına bakabilirsiniz.

iPhone 12 serisinin Türkiye fiyatları geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. iPhone 12 serisi Türkiye fiyatlarına aşağıda yer alan bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

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iPhone 12 Mini, 5,4 inç Super Retina XDR ekran ile gelmekte. Çerçevesiz tasarımı sayesinde iPhone 12 Mini, 5,4 inçlik daha büyük bir ekrana sahip olmasına rağmen iPhone 7/8 ile benzer boyutlara sahip. Akıllı telefon HDR10, Dolby Vision, HLG'yi destekliyor.

Ekranda, Face ID bileşenlerini barındıran bir çentik bulunuyor. iPhone 12 Mini, 5nm mimari üzerine kurulu A14 Bionic işlemciden güç alıyor. 4 GB RAM ile gelen akıllı telefon 64 GB / 128 GB / 256 GB dahili depolama alanı seçeneklerine sahip.

iPhone 12 Mini'nin arka tarafında 12 MP + 12 MP kamera sensörü bulunuyor. Ön tarafa baktığımızda da 12 MP'lik kamera sensörü bizleri karşılıyor. 2,227 mAh bataryadan beslenen cihazın kutusundan şarj adaptörü çıkmıyor. iPhone 12 Mini Lightning bağlantı portu üzerinden şarj oluyor.