iPhone 12 Mini Üretimi Azaltıldı: İşte Nedeni!

iPhone 12 Mini üretimi düşürüldüğü iddia edildi. Sahip olduğu ekran boyutuyla dikkat çeken iPhone 12 Mini, hedeflenen satış miktarına ulaşamadı. Ortaya atılan iddialara ilişkin tüm ayrıntılar haberimizde.

iPhone 12 Mini Üretimi Neden Azaltıldı?

Amerika Birleşik Devletleri merkezli teknoloji devi Apple, geçtiğimiz aylarda iPhone 12 Mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max olmak üzere dört farklı akıllı telefon modelini satışa sunmuştu. Sahip olduğu küçük ekran ile dikkat çeken iPhone 12 Mini modelinin satış rakamları hayal kırıklığı yaratmıştı. Cihaz, serinin diğer modellerine kıyasla daha düşük bir fiyat etiketiyle satışa sunulması rağmen beklenen satış rakamlarına ulaşamadı.

Paylaşılan bilgilere göre Apple, iPhone 12 Mini modeli için 2021 yılının ilk yarısı için planladığı üretimi yüzde 70 oranında azalttı. Hatta bu oranın minimum olduğu belirtildi. Buna ek olarak bazı kaynaklar, şirketin özellikle iPhone 12 Mini modeli için bileşen siparişlerini geçici olarak durdurduğunu iddia etti. Teknoloji devinin bu yıl hala 230 milyon iPhone üretmeyi planladığı ifade ediliyor. Bu miktarın yaklaşık 75 milyonunun 2021 yılının ilk yarısında üretilmesi bekleniyor.

ABD'li teknoloji devi, genel olarak oldukça iyi bir yıl geçirmeyi beklerken bazı kaynaklar, iPhone 12 Mini modelinin şirketin siparişlerinin yalnızca yüzde 10 ila yüzde 15'ini oluşturduğunu iddia etti. Ortaya atılan iddialara göre söz konusu cihaz, büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Analistler, 5G desteğinin telefonun küçük batarya kapasitesi için bir sorun olabileceğini fakat daha da önemlisi, benzer fiyatlı telefonlar söz konusu olduğunda müşterilerin daha büyük ekrana sahip telefonu tercih etme olasılığının daha yüksek olduğunu söyledi. Örneğin iPhone 12 Mini ile iPhone 11 benzer fiyatlara sahip. Daha büyük ekrana sahip olan iPhone 11, müşteriler tarafından daha çok tercih ediliyor.

Geçtiğimiz ay iPhone 12 Mini modelinin üretiminin 2021 yılının ikinci çeyreğine kadar tamamen durdurulacağı iddia edilmişti. iPhone 12 Pro Max’in üretim rakamları 11 milyon birim, iPhone 12 Pro 2 milyon birim ve iPhone 12 Mini modelinin üretim miktarı 9 ila 11 milyon adet azaltığı ifade edilmişti.