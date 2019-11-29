iPhone 12 Modelleri Ekranları ile Devrim Yaratabilir

Apple'ın yeni iPhone modelleri hakkında sızıntılar gelmeye başladı. Apple gelecek yıl üç yeni akıllı telefon modeli tanıtacağı ve bu modellerin bir tanesinin en büyük iPhone olacağı ortaya çıktı.

iPhone 12 Modelleri, Y-OCTA Panel ile Gelecek

iPhone 12 modellerinin Samsung yapımı Y-OCTA adı verilen panele sahip olacağı konuşuluyor. iPhone 12 modellerinin ekranlarının diğer iPhone modellerine göre daha ince olacağı gelen sızıntılar arasında yer almakta.

Apple gelecek yıl 5.4, 6.1 ve 6.7 inç büyüklüğe sahip üç yeni akıllı telefon tanıtabilir. Apple'ın yeni iPhone modellerinde hangi özelliklerin bulunacağı henüz bilinmiyor. iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max modellerinin 6 GB RAM'e sahip olacağı konuşulmakta.

Geçtiğimiz günler iPhone 12'nin fiyatı hakkında birkaç sızıntı ortaya çıkmıştı. iPhone 12 Pro'nun ortalama 1,499 dolar fiyat etiketine sahip olması bekleniyor.

iPhone 12 modelleri ile Eylül 2020 tarihinde karşılaşacağız. Yeni iPhone modellerinde 5G teknolojisinin yer almasına kesin gözüyle bakılmakta. iPhone 12 modelleri hakkında sızıntılar geldikçe sizleri bilgilendireceğiz.