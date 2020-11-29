Amerika Birleşik Devletleri merkezli teknoloji devi Apple tarafından geçtiğimiz aylarda tanıtımı gerçekleştirilen iPhone 12 modellerinin açılış hızları karşılaştırıldı ve YouTube üzerinden yayımlandı. iClarified tarafından yayımlanan iPhone 12 açılış hızı test videosu ile ilgili detaylar haberimizde.

iPhone 12 Modellerinin Açılış Hızları Testi

Apple, ekim ayında iPhone 12 Mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max olmak üzere dört farklı yeni iPhone modelini tanıtmıştı. Dünya genelinde çok sayıda Apple kullanıcısı tarafından büyük ilgi gören yeni cihazlarında RAM ve batarya kapasitesi gibi birtakım donanımsal farklılıklar bulunuyor. Bazı donanımsal farklar ise cihazların açılış hızlarını da doğrudan etkiliyor.

iClarified tarafından iPhone 12 modellerinin açılış hızları test edildi. iClarified, test videosunu YouTube hesabı üzerinden yayımladı. 53 saniye uzunluğundaki test videosu, yeni akıllı telefon modellerinin açılış hızları ile ilgili bilgi sahibi olmamıza olanak sağlıyor. Peki, hangi iPhone 12 modeli daha hızlı açılıyor?

iPhone 12 Mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max modellerine iOS 14.2.1 yüklendi. Bütün cihazlarda aynı ayarlar yapıldı. Böylece farklı ayarların açılış hızına etki etmesinin önüne geçildi. 4 cihaz arasından en hızlı açılan model iPhone 12 Mini oldu. 5.4 inç ekran büyüklüğü ile dikkat çeken yeni Apple ürünü 11,7 saniyede açıldı.

İkinci sırada ise 200 milisaniye fark ile iPhone 12 modeli yer aldı. Geçtiğimiz aylarda tanıtılan Apple ürünü 11,9 saniyede açıldı. Üçüncü sırada iPhone 12 Pro modeli bulunuyor. 6 GB RAM, 6,1 inç ekran büyüklüğü, 2815 mAh batarya kapasitesi ile dikkat çeken cihaz 12,6 saniyede açıldı. En geç açılan telefon ise iPhone 12 Pro Max oldu. 6,7 inç ekran büyüklüğü, 3687 mAh batarya kapasitesi, 6 GB RAM’e sahip olan telefon 13,4 saniyede açıldı. Dört Apple ürününde de A14 Bionic işlemcisinin yer aldığını belirtelim.

Geçtiğimiz aylarda tanıtımı gerçekleştirilen yeni iPhone modellerinin açılış hızları hakkında ne düşünüyorsunuz? Cihazların açılış hızları ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.