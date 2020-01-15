iPhone 12 Modellerinin Bazı Teknik Özellikleri Gün Yüzüne Çıktı

2020 yılında piyasaya dört farklı iPhone modeli sürülmesi beklenirken, bugün ortaya çıkan yeni iddialarda yeni modellerin kullanacağı bellek boyutlarına dair detaylar verildi. Çeşitli kaynaklar, iPhone 12 modellerinin iki tanesinde 6GB RAM kullanılacağını dile getirdi.

Daha önce verdiği bilgilerin birçoğu doğru çıkan MacRumors, bugün yeni iddialar ile gündeme geldi. MacRumors, yaptığı açıklama ile 2020'de piyasaya sürülmesi beklenen yeni iPhone modellerinden iki tanesinde 6GB RAM tercih edileceğini dile getirdi.

Daha alt segmentte yer alacağı anlaşılan diğer iPhone 12 modellerinin ise daha farklı kamera seçeneklerinin yanı sıra 4GB RAM seçenekleri ile kullanıcıların karşısına çıkacağı, iddialar arasında kendine yer buldu.

Kısa bir süre önce, dünyanın önde gelen finans kuruluşlarından Barclays uzmanları, Apple'ın 2020'de dört farklı modelle piyasaya çıkmasının muhtemel olduğunu belirten raporlar yayınlamışlardı. Yine aynı raporda iPhone 12 Pro ismini alacağı iddia edilen modelde 6GB RAM olacağı kaydedilmişti.

MacRumors tarafından gündeme getirilen bir başka detay ise 5G oldu. Apple'ın 2020 modellerinden birinde ya da 2020 modellerinin biri için üreteceği özel sürümde 5G teknolojisine yer verileceği söylendi.

iPhone 12 ismiyle piyasaya sürülmesi beklenen modeller ise hemen aşağıdaki gibi sıralandılar.

iPhone 12 özellikleri