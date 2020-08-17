Apple iPhone 12 Neden USB-C ile Gelmeli?

Geçtiğimiz sene çıkan sızıntılara göre Apple, yeni akıllı telefon modellerinde USB-C konnektörüne yer verecekti. Nitekim iPad Pro modellerindeki bu geçişin ardından iPhone 12 modellerinde de bu yönde bir değişimi beklememiz ihtimaller dahilindeydi. Öte taraftan son zamanlarda daha belirgin hale gelen tablo ile birlikte yeni modellerde Lightning konnektörüne yer verileceğini öğrendik. Peki ama Apple'ın neden USB-C'e geçmesi gerekiyor?

iPhone'larda Neden USB-C Kullanılmalı?

Apple'ın USB-C'den kaçınmasındaki temel nedenin gurur meselesi olduğunu söylememiz mümkün. Nitekim şirketin yeni bir konnektöre geçmeden önce tamamen portsuz bir tasarıma gitmesi de bekleniyor. Bu, cihazların yalnızca kablosuz şarj ile geleceği anlamına geliyor.

Bu noktada küçük bir hayal kurup USB-C ile gelen iPhone 12 modellerinin gerçek olduğunu düşüneceğiz. Peki bu durum kullanıcıların hayatında neleri değiştirecek?

Daha Hızlı Şarj

Lightning, gücü USB-C kadar hızlı aktaramaz. Android cihazlarda artık bir standart haline gelen USB-C çok daha hızlı şarja imkan sunuyor ve aslında bunun örneklerini de son zamanlarda görüyoruz. Elbette Apple, bu durumu telafi etmenin bir yolunu buldu. Cihazlara küçük bataryalar koyulduğunda telefonların şarj süresi uzamamış oluyor.

Yine de mükemmel bir çözüm değil.

Daha Hızlı Veri Aktarımı

USB-C yalnızca daha hızlı şarja değil, daha hızlı veri aktarımına da olanak sunar.

Şu aşamada pek çok kişi dosya transferi için kablosuz çözümleri kullanıyor olsa da nispeten büyük dosyaları aktarırken ya da gündelik kullanımda kablolu çözümleri kullanmanız muhtemeldir. Bu noktada USB-C kullanıcılara çok daha hızlı veri aktarımı imkanı sunacaktır.

Tek Kablo Tüm Cihazlar

Eğer Apple ekosisteminden dışarıya adım atarsanız pek çok akıllı telefonun, tabletin ve aksesuarın USB-C ile geldiğini görürsünüz. Eğer Apple, iPhone 12 modellerinde USB-C'e geçme kararı alırsa zaten tüm cihazları da bu şekilde revize edecektir ve bu hem Apple'ın hem de diğer markaların aksesuarları ve cihazları için ayrıca kablolar taşımanıza gerek olmayacağı anlamına geliyor.

Peki siz bu durum hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Apple, USB-C'e geçiş yapacak mı ve geçiş yapmalı mı? Bu konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.