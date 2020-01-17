iPhone 12'nin İşlemcisi MacBook Pro'ya Rakip Olacak

Apple özellikle mobil tarafında performanslı yonga tasarımlarıyla biliniyor ve iPhone 11 ile iPhone 11 Pro'da yer alan A13 çipi olabildiğince güçlü. Yeni iPhone 12'de gelecek A14 çipinin MacBook Pro'yla kapışacağı düşünülüyor.

Geçtiğimiz yıl ortaya çıkan A13 mobil pazarın en güçlü ürünüydü ve kendisinden önce gelen A12'den yaklaşık yüzde 20 daha hızlıydı. Ortaya çıkan yeni iddialara göre A14 çipi çok yetenekli iPhone 12 serisine güç verecek.

Şirketin ilk 5nm çipi olması beklenen A14 aynı zamanda ilk 5G destekli iPhone 12'yi oluşturacak. Bu güç yükseltmelerine bakılırsa A14'ün 15 inç MacBook ile uyumlu olması bile muhtemel. Halihazırda Intel'le anlaşması bulunan Apple'ın, kendi işlemcilerini yeni MacBook'lara yerleştirmesi doğal karşılanacak gibi gözüküyor.