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iPhone 12'nin Ön Sipariş Tarihi Sızdırıldı

Apple iPhone 12'nin ön sipariş tarihi Hollandalı telekomünikasyon şirketinde görev alan bir çalışan tarafından sızdırılmış olabilir.

iPhone 12'nin Ön Sipariş Tarihi Sızdırıldı
Berk Demirci
Berk Demirci -

Apple geçtiğimiz hafta düzenlediği çevrim içi etkinlik sırasında bazı yeni ürünlerini tüketicilerle buluşturdu ancak bildiğiniz gibi bu etkinlik sırasında iPhone 12 modelleri ile ilgili herhangi bir detaya kavuşamadık. Öte taraftan iPhone 12'nin tanıtım ve ön sipariş tarihi sızdırılmış olabilir. İşte merak edilen tüm detaylar!

iPhone 12 Ne Zaman Ön Siparişe Sunulacak?

AppleInsider'a açıklama yapan kaynağın Hollanda'da yer alan bir telekomünikasyon şirketinde görev aldığı iddia ediliyor.

Bu kişi tarafından yapılan açıklamaya göre iPhone 12 ailesi 13 Ekim 2020 tarihinde çevrim içi olarak tanıtılacaklar. Yine aynı kaynağa göre bu tanıtımdan kısa bir süre sonra, 16 Ekim 2020 tarihinde modellerin belirli bölgelerde ön siparişe sunulacağı ifade ediliyor.

Apple iPhone 12 Mini Sızdırıldı

Peki Apple iPhone 12 serisi hangi modellerden oluşacak? Bu noktada iki alternatif rapor bulunuyor.

İlk Senaryo

- Apple iPhone 12 ( 5,4 inç )

- Apple iPhone 12 Max ( 6,1 inç )

- Apple iPhone 12 Pro ( 6,1 inç )

- Apple iPhone 12 Pro Max ( 6,7 inç)

İkinci Senaryo

- Apple iPhone 12 Mini ( 5,4 inç )

- Apple iPhone 12 ( 6,1 inç )

- Apple iPhone 12 Pro ( 6,1 inç )

- Apple iPhone 12 Pro Max ( 6,7 inç)

Apple iPhone 12 Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi - 2020 MOBİL Apple iPhone 12 Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi - 2020

Tabii şu noktada bunun yalnızca bir söylenti olduğunu ve şirket tarafından daha net bir açıklama duyana kadar beklememiz gerektiğini hatırlatalım. Peki sizce iPhone 12 ailesi ne zaman tanıtılacak ve ne zaman satışa sunulacak? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.

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