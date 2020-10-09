iPhone 12 Özellikleri Neler? Tüm iPhone 12 Serisi Sızıntıları!

Apple 13 Ekim'de düzenleyeceği Hi Speed isimli etkinliğinde yeni iPhone modellerini tanıtacak. iPhone 12 özellikleri nasıl olacak? Tüm iPhone 12 serisi sızıntılarını sizler için bir araya getirdik. İşte iPhone 12 serisi hakkında gelen tüm sızıntılar.

Apple'ın önümüzdeki hafta gerçekleştireceği "Hi, Speed" etkinliğinde dört yeni iPhone 12 modelini duyurması bekleniyor ve bugün gelen raporda fiyatlar, renkler, depolama kapasitesi ve daha fazlasına vurgu yapılıyor.

iPhone 12 Özellikleri Nasıl Olacak?

Rapor, Weibo'da % 97'nin üzerinde doğrulukta bir sızıntı kaynağı olan Kang'tan geliyor. Kaynak daha önce Apple'ın Apple Watch Series 6, iPad Air 4 ve iPhone SE dahil olmak üzere çok sayıda donanım ve yazılım sürümünü doğru bir şekilde bildirdi.

Bugün Weibo'daki bir gönderide Kang, 5,4 inç iPhone 12 Mini'nin 699 dolar fiyattan satışa çıkacağını bildirdi. Bu model, 64GB, 128GB ve 256GB depolama kapasitelerinin yanı sıra siyah, beyaz, kırmızı, mavi ve yeşil renk seçenekleriyle satışa sunulacak.

Rapor, 6.1 inçlik iPhone 12'nin 799 dolardan başlayacağını iddia ediyor ve aynı renk ve depolama konfigürasyonlarında sunulacak.

iPhone 12 özellikleri hakkında gelen sızıntılar şu şekilde:

Siyah, beyaz, kırmızı, mavi ve yeşil renk seçenkleri olacak.

64GB, 128GB ve 256GB dahili depolama alanı bulunacak.

Çift kamera, geniş açı + ultra geniş açı sensörleri olacak.

Dolby Vision video kaydı yapabilecek.

16/17 Ekim ön siparişler başlayacak. 23/24 Ekim satışa sunulacak.

Başlangıç fiyatı 799 dolar olacak.

iPhone 12 Pro serisine gelince Kang, 6.1 inçlik modelin satışının 99 dolar fiyat etiketi ile başlayacağını ve 6.7 inçlik modelin 1099 dolardan satışa çıkacağını bildirdi. Her iki iPhone 12 Pro modeli de altın, gümüş, grafit ve mavi renk seçenekleri ile gelecek. Cihazlar 128 GB, 256 GB ve 512 GB depolama alanı seçenekleri ile satışa sunulacak.

iPhone 12 Serisi Çıkış Tarihleri

Sızıntıya göre iPhone 12 serisi çıkış tarihleri şu şekilde olacak.

iPhone 12 Mini - 6/7 Kasım ön siparişler başlayacak, 13/14 Kasım satışa çıkacak.

iPhone 12 - 16/17 Ekim ön siparişler başlayacak, 23/24 Ekim satışa çıkacak.

iPhone 12 Pro - 16/17 Ekim ön siparişler başlayacak, 23/24 Ekim satışa çıkacak.

iPhone 12 Pro Max - 13/14 Kasım ön siparişler başlayacak, 20/21 Kasım satışa çıkacak.

Sizler gelen sızıntı hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlardan görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!

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