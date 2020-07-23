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iPhone 12 Pil Kapasitesi Sızdırıldı: iPhone 12 Ne Zaman Tanıtılacak?

iPhone 12 pil kapasitesi ortaya çıktı. iPhone 12 bataryası kaç mAh? iPhone 12 pil kapasitesi hakkında merak edilenler haberimizde.

iphone-12-pil-kapasitesi
Emre Fırtına
Emre Fırtına -

iPhone 12 serisi hakkında sızıntılar gelmeye devam ediyor. iPhone 12 pil kapasitesi sızdırıldı. iPhone 12 pil kapasitesi nedir? İşte iPhone 12 bataryası hakkında gelen sızıntı.

iPhone 12 Bataryası Kaç mAh?

Koronavirüs salgını nedeniyle 2020 yılının Kasım ayında tanıtılacağı konuşulan iPhone 12 hakkında bugüne kadar pek çok sızıntı geldi. Cihazın kutusundan kulaklık ve şarj adaptörünün çıkmayacağı da bu söylentiler arasında yer almakta. Son gelen sızıntı ile iPhone 12 pil kapasitesi ortaya çıktı.

İddialara göre, iPhone 12 Max veya iPhone 12 Pro 2.775 mAh bataryaya sahip olacak. Twitter üzerinden paylaşılan yazıya göre, iPhone 12 pil kapasitesi Güney Kore'nin SafetyKorea ajansının veritabanında keşfedildi.

2.775 mAh batarya günümüz akıllı telefon modellerine kıyasla az gibi görünmekte. Ancak resmi bilgilere cihaz tanıtıldıktan sonra ulaşacağız. Bu yüzden ortaya atılan bilgiler şu anda sadece bir söylentiden ibaret.

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Sizler iPhone 12 hakkında neler düşünüyorsunuz? Hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümünden görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın! En yeni ve en güncel haberlere sitemiz üzerinden ulaşabilirsiniz.

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