iPhone 12 Pil Kapasitesi Sızdırıldı: iPhone 12 Ne Zaman Tanıtılacak?

iPhone 12 serisi hakkında sızıntılar gelmeye devam ediyor. iPhone 12 pil kapasitesi sızdırıldı. iPhone 12 pil kapasitesi nedir? İşte iPhone 12 bataryası hakkında gelen sızıntı.

Koronavirüs salgını nedeniyle 2020 yılının Kasım ayında tanıtılacağı konuşulan iPhone 12 hakkında bugüne kadar pek çok sızıntı geldi. Cihazın kutusundan kulaklık ve şarj adaptörünün çıkmayacağı da bu söylentiler arasında yer almakta. Son gelen sızıntı ile iPhone 12 pil kapasitesi ortaya çıktı.

İddialara göre, iPhone 12 Max veya iPhone 12 Pro 2.775 mAh bataryaya sahip olacak. Twitter üzerinden paylaşılan yazıya göre, iPhone 12 pil kapasitesi Güney Kore'nin SafetyKorea ajansının veritabanında keşfedildi.

Possible Apple iPhone 12 Max or iPhone 12 Pro (A2431) Battery live image appeared on SafetyKorea certification.

