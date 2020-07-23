iPhone 12 Pil Kapasitesi Sızdırıldı: iPhone 12 Ne Zaman Tanıtılacak?

iPhone 12 serisi hakkında sızıntılar gelmeye devam ediyor. iPhone 12 pil kapasitesi sızdırıldı. iPhone 12 pil kapasitesi nedir? İşte iPhone 12 bataryası hakkında gelen sızıntı.

iPhone 12 Bataryası Kaç mAh?

Koronavirüs salgını nedeniyle 2020 yılının Kasım ayında tanıtılacağı konuşulan iPhone 12 hakkında bugüne kadar pek çok sızıntı geldi. Cihazın kutusundan kulaklık ve şarj adaptörünün çıkmayacağı da bu söylentiler arasında yer almakta. Son gelen sızıntı ile iPhone 12 pil kapasitesi ortaya çıktı.

İddialara göre, iPhone 12 Max veya iPhone 12 Pro 2.775 mAh bataryaya sahip olacak. Twitter üzerinden paylaşılan yazıya göre, iPhone 12 pil kapasitesi Güney Kore'nin SafetyKorea ajansının veritabanında keşfedildi.

Possible Apple iPhone 12 Max or iPhone 12 Pro (A2431) Battery live image appeared on SafetyKorea certification.

2775mAh rated capacity#Apple #iPhone12Max #iPhone12Pro pic.twitter.com/FKJ590nU7c — Venkatesh Babu.G (@smartvenkat95) July 22, 2020

2.775 mAh batarya günümüz akıllı telefon modellerine kıyasla az gibi görünmekte. Ancak resmi bilgilere cihaz tanıtıldıktan sonra ulaşacağız. Bu yüzden ortaya atılan bilgiler şu anda sadece bir söylentiden ibaret.

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