iPhone 12 Pro Maliyeti Ortaya Çıktı: Apple Ne Kadara Üretiyor?

iPhone 12 Pro maliyeti hakkında detaylar geldi. Fomalhaut Techno Solutions Uzmanları tarafından yapılan yeni bir söküm, Apple'ın iPhone 12 Pro'yu üretmesinin ne kadara mal olduğunu ortaya koydu. İşte iPhone 12 Pro maliyeti.

iPhone 12 Pro Maliyeti

Rapora göre iPhone 12 Pro bileşenleri telefon değerinin yüzde 27'sine mal oluyor. Parça fiyatındaki artış büyük olasılıkla 5G'nin eklenmesinden kaynaklanıyor. Aktarılan bilgiye göre, iPhone 12 Pro bileşenleri 406 dolara mal oldu.

406 dolar şu anki kur ile 3.226 TL'ye tekabül ediyor. iPhone 12 Pro'nun 3.226 TL'ye mal olduğunu söyleyebiliriz.

Rapora göre OLED ekranlar en pahalı bileşenler ve birim başına 70 dolara mal oluyor. Ek olarak, Qualcomm X55 5G modem 90 dolar tutarında. A14 Bionic çip gibi diğer ana bileşenlerin maliyeti 40 dolar; RAM maliyeti birim başına 12.80 dolara geliyor ve depolama maliyeti 19.20 dolar. Şirketin ayrıca garanti onarımları için para harcaması gerekiyor ve bu 406 dolara dahil değil.

Apple ürünü 406 dolara mal etse bile sevkiyat, garanti ve vergiler gibi pek çok etken ürünün fiyatını artırıyor. iPhone 12 Pro Türkiye fiyatı geçtiğimiz günlerde 14.999 TL TL olarak açıklanmıştı.

iPhone 12 Pro Özellikleri

İşlemci: Apple A14 Bionic (5nm)

Bellek: 6 GB RAM

Depolama: 128 GB / 256 GB / 512 GB

Ekran Boyutu: 6,1 inç

Ekran Teknolojisi: OLED

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

Arka Kamera: 12 MP + 12 MP + 12 MP + LiDAR Sensör

Ön Kamera: 12 MP

Batarya: 2,775 mAh

Konnektör: Lightning

A14 Bionic’i 6 GB RAM ile harmanlayan iPhone 12 Pro diğer modellere nazaran 128 GB / 256 GB / 512 GB depolama seçenekleri sunuyor. iPhone 12 gibi 6,1 inç boyutunda OLED ekranla birlikte gelen modelin kamera tarafında çok daha iddialı bir duruş sergilediğini görüyoruz. Bu noktada arkada 0 MP + 0 MP + 0 MP olmak üzere üçlü kamera kurulumu ve buna eşlik eden LiDAR Sensör bulunuyor. LiDAR Sensör özellikle artırılmış gerçeklik adına önemli bir özellik olarak öne çıkıyor.