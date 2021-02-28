Apple'dan iPhone 12 Pro Max Yerine Elmalı Yoğurt Geldi

Apple'dan iPhone 12 Pro Max siparişi veren kadın, eve gelen paketi açtığında içinden 2020 yılının üst düzey akıllı telefonunun çıkmasını beklerken bir adet elma aromalı yoğurt ile karşılaştı. İnternet üzerinden siparişlerde yaşanan bu soruna birçok insan aşina olsa da asıl şaşırtıcı gelen nokta, kadının siparişi Apple'ın resmi web sitesi üzerinden vermesi ve buna rağmen bu tür bir sorunla karşılaşması oldu.

Apple'dan iPhone 12 Pro Max Alan Kadına Elmalı Yoğurt Gönderildi

Apple'ın piyasaya sürdüğü son akıllı telefon modellerinden 12 Pro Max, 2020 yılının en üst seviye iPhone'larından biri olarak kabul edilebilir çünkü şirketin özellikle bu modeli, dünyanın dört bir yanındaki Apple hayranının en çok satın aldığı iPhone modellerinden biri oldu. Bu telefon sizin de tahmin edebileceğiniz üzere ucuz bir telefon değil. Telefon, Apple'ın iPhone 12 ailesinin tahtında oturuyor ve kullanıcılara en iyi deneyimi gerçek bir amiral gemisi olarak sunmaya çalışıyor.

iPhone 12 ailesinin zirvesindeki telefon gibi pahalı ürünleri internetten sipariş verirken bu nedenle ekstra dikkatli olmak gerekiyor çünkü dolandırıcılık, çevrim içi ortamda gerçek dünyada olduğundan çok daha yaygındır. Bu tür ürünleri satın almak isterken 12 Pro Max siparişi vermesine rağmen elma aromalı yoğurdu teslim alan kadının başına gelen olaylarla karşılaşabilirsiniz.

Bu olayı bildiren kadın, akıllı telefon siparişini Çin'de verdi. Kadının başına gelenler çoğu internet kullanıcısı tarafından artık tuhaf karşılanmayacak cinsten olaylar olsa da kadının başına gelenler öncekilerden çok daha şaşırtıcı çünkü kadının siparişi verdiği yer, siparişi üçüncü taraf web sitelerinden değil Apple'ın resmi web sitesiydi.

Kadın, son iPhone modeli için oldukça büyük bir tutarda ödeme yaptı ancak ürün teslimatında kendisini oldukça şaşırtan bir durumla karşı karşıya kaldı. Yeni iPhone'u satın almak için 1.500 dolardan fazla harcama yaptığını söyleyen kadın, siparişi üçüncü taraf bir web sitesi üzerinden değil, Apple'ın resmi sitesi üzerinden yaptığını belirtti. Siparişi Apple'ın sitesinden vermesine rağmen kadının teslim aldığı ürün bir iPhone 12 Pro Max değil, elmalı yoğurttu.

Liu isimli kadın, paketin doğrudan kapısına teslim edilmediğini dile getirdi. Apple ve Express Mail Service, ürünün söz konusu yere teslim edildiğini iddia etti. Kadın, Apple'ın iddiasına karşılık sipariş ettiği iPhone'u hiç almadığını, gelmesini beklediği ürün yerine elma aromalı bir yoğurdun teslim edildiğini ifade etti. Dolandırıcılığın tam olarak ne zaman gerçekleştiğini şu anda kimse bilmese de kadın olaya ışık tutulması ve mağduriyetinin giderilmesi için dava açtı.

Express Mail Service, Global Times'ın haberine göre olayı araştırmak için alanında uzman birkaç personel işe aldı. Soruşturma hala devam ediyor. Apple, davanın çok yakında çözüleceğini belirtti.