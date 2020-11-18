iPhone 12 Pro Max DxOMark Puanı Açıklandı: Lider Değişti Mi?

iPhone 12 Pro Max'in kamerası DxOMark tarafından mercek altına alındı. iPhone 12 Pro Max DxOMark puanı duyuruldu. Açıklanan puan şaşırtıcı. İşte iPhone 12 Pro Max DxOMark puanı.

iPhone 12 Pro Max DxOMark Puanı

iPhone 12 Pro Max, DxOMark'tan toplamda 130 puan alarak listenin 4. sırasında kendine yer bulmayı başardı. Fotoğraf tarafında 138 puan alan akıllı telefon video tarafında ise 113 puan aldı. iPhone 12 Pro Max aldığı puan ile rakiplerinin biraz gerisinde kaldı.

iPhone 12 modellerini almamak için 5 nedeni sıraladığımız videomuza hemen aşağıda yer alan bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

DxOMark'a göre en iyi kameraya sahip olan akıllı telefonlar listesi şu şekilde:

Huawei Mate 40 Pro Xiaomi Mi 10 Ultra Huawei P40 Pro Apple iPhone 12 Pro Max Apple iPhone 12 Pro Xiaomi Mi 10 Pro

Sizler iPhone 12 Pro Max hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlardan görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!

iPhone 12 Pro Max Özellikleri

İşlemci: Apple A14 Bionic (5nm)

Bellek: 6 GB RAM

Depolama: 128 GB / 256 GB / 512 GB

Ekran Boyutu: 6,7 inç

Ekran Teknolojisi: OLED

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

Arka Kamera: 12 MP + 12 MP + 12 MP + LiDAR Sensör

Ön Kamera: 12 MP

Batarya: 3,687 mAh

Konnektör: Lightning

iPhone 12 Pro ile benzer özellikleri bünyesinde barındıran iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 ve iPhone 12 Pro modellerinden daha büyük ekran ve daha büyük batarya ile en iyisini arayanlara hitap ediyor. A14 Bionic’i 6 GB RAM ile harmanlayan iPhone 12 Pro Max diğer modellere nazaran 128 GB / 256 GB / 512 GB depolama seçenekleri sunuyor.