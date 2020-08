iPhone 12 Pro Max Ekran ve Kamera Özellikleri Sızdırıldı

Apple'ın yeni amiral gemisi olarak nitelendirilen iPhone 12 Pro Max ilk kez canlı olarak görüntülendi. Dünya genelinde çok sayıda insan tarafından merak edilen yeni Apple modelinin ekran ve kamera özellikleri sızdırıldı. Sızıntı ile birlikte cihazın ekran ve kamera özellikleri, hızlı şarj ve çentik boyutu ile ilgili birtakım detaylar belli oldu. Peki, iPhone 12 Pro Max ekran ve kamera özellikleri nasıl olacak? iPhone 12 Pro Max ile ilgili detaylar haberimizde.

EverythingApplePro kullanıcı ismine sahip olan Twitter kullanıcısı tarafından paylaşılan görsellere göre iPhone 12 Pro Max 120Hz ekran yenileme hızına sahip olacak. Cihazın yenileme hızını dinamik olarak ayarlayabileceğiz. Bu sayede 120Hz ekran yenileme hızı gerekmediği durumlarda 60Hz yenileme hızı sunacak. Bu da daha az pil tüketimi anlamına geliyor.

6.7 inç ekran büyüklüğüne sahip olan iPhone 12 Pro Max modelinin bu ekran üzerinde kullanıcılara 2788 x 1284 piksel çözünürlük sunacağı iddia edildi. Paylaşılan görsellere göre ekranın üzerinde daha önceki iddiaların aksine küçük çentik yerine büyük bir çentik yer alacak. Apple'ın amiral gemisinin ekranı 458 ppi yoğunluğa sahip olacak.

Jon Prosser isimli Twitter kullanıcısı tarafından cihazın kamera özellikleri paylaşıldı. Cihazın kamera arayüzünde Lidar tarayıcısının yer aldığını görüyoruz. Lider tarayıcısı sayesinde cihaz daha iyi otomatik odaklama yapabilecek. Ayrıca Cihazda Lidar tarayıcısı sayesinde gelişmiş gece modu ve gürültü azaltma gibi özellikler de bulunacak. Cihazın 4K çözünürlükte 120 / 240 FPS ağır çekim yapabilme yeteneğine sahip olacağı iddia edildi.

Apple'ın çok yakında tanıtacağı iPhone 12 Pro Max modeli 20W'lık hızlı şarj teknolojisine sahip olacak. Cihazın kutusundan hızlı şarj özelliğini destekleyen şarj adaptörü çıkmayacak. Cihazı hızlı şarj teknolojisi ile şarj etmek isteyen kullanıcılar bu özelliği destekleyen adaptör satın almak zorunda kalacak. Kullanıcılar sızdırılan bu bilgi neticesinde Apple'a tepki gösterdi.

Actual iPhone 12 Pro Max (PVT) notch shot with 120Hz settings. Same notch size, slightly more room for 'AM/PM' badge because of 6.7-in screen, battery icon is a bit different. Thanks to @MaxWinebach pic.twitter.com/Hq7yBNnXUV