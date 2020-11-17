iPhone 12 Pro Max ve iPhone 12 Mini Sağlamlık Testinde

Çektiği sağlamlık testi videoları ile gündem olan YouTuber JerryRigEverything, iPhone 12 Pro Max ve iPhone 12 Mini sağlamlık testi videosu yayına aldı. İşte JerryRigEverything tarafından yapılan iPhone 12 Pro Max ve iPhone 12 Mini sağlamlık testi.

iPhone 12 Pro Max ve iPhone 12 Mini Sağlamlık Testi Videosu

Videoda ilk önce iPhone 12 Pro Max ve iPhone 12 Mini çizilme testine tabi tutuluyor. Ekranlar iyi kırılma direncine sahipken, 6. seviyede çizikler beliriyor ancak daha az fark ediliyor. Çizilme testinin ardından cihazlara yanma testi de uygulanıyor. Videoda genel olarak iiPhone 12 Pro Max ve iPhone 12 Mini oldukça iyi performans gösteriyor ve dayanıklılıklarından ötürü övgü alıyor. Hemen aşağıdan iPhone 12 Pro Max ve iPhone 12 Mini sağlamlık testi videosunu izleyebilirsiniz.

iPhone 12 modellerini almamak için 5 nedeni sıraladığımız videomuza hemen aşağıda yer alan bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

iPhone 12 Pro Max Özellikleri

İşlemci: Apple A14 Bionic (5nm)

Apple A14 Bionic (5nm) Bellek: 6 GB RAM

6 GB RAM Depolama: 128 GB / 256 GB / 512 GB

128 GB / 256 GB / 512 GB Ekran Boyutu: 6,7 inç

6,7 inç Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Arka Kamera: 12 MP + 12 MP + 12 MP + LiDAR Sensör

12 MP + 12 MP + 12 MP + LiDAR Sensör Ön Kamera: 12 MP

12 MP Batarya: 3,687 mAh

3,687 mAh Konnektör: Lightning

iPhone 12 Pro ile benzer özellikleri bünyesinde barındıran iPhone 12 Pro Max, daha büyük ekran ve daha büyük batarya ile en iyisini arayanlara hitap ediyor.

iPhone 12 Mini Özellikleri

İşlemci: Apple A14 Bionic (5nm)

Apple A14 Bionic (5nm) Bellek: 4 GB RAM

4 GB RAM Depolama: 64 GB / 128 GB / 256 GB

64 GB / 128 GB / 256 GB Ekran Boyutu: 5.4 inç

5.4 inç Ekran Teknolojisi: OLED (Super Retina XDR)

OLED (Super Retina XDR) Ekran Yenileme Hızı: 60Hz

60Hz Arka Kamera: 12 MP + 12 MP

12 MP + 12 MP Ön Kamera: 12 MP

12 MP Batarya: 2,227 mAh

2,227 mAh Konnektör: Lightning

Bu senenin en ufak üyesi olan iPhone 12 Mini, geçtiğimiz seneler de dahil olmak üzere son zamanların en küçük ekran boyutu ile birlikte geliyor. 5.4 inç boyutundaki ekrana sahip olan bu modelde olumlu bir gelişme olarak OLED panel bulunuyor. Serinin diğer üyelerinde de olduğu gibi 5nm mimari üzerine kurulu A14 Bionic işlemci ile gelen yeni model 4 GB RAM ile destekleniyor ve tercihe bağlı olarak 64 GB / 128 GB / 256 GB depolama alanı sunuyor.