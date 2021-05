iPhone 12 Pro Max Siparişinden Kırık Fayans Çıktı

Yeni siparişinizin kutusundan iPhone 12 Pro Max yerine kırık fayans çıksa nasıl hissederdiniz? İngiltere'de yaşayan bir kadın, operatörden sipariş ettiği kutunun içinden çıkana inanamadı. Gelen kutuda kırık bir fayans bulunuyordu.

Yeni bir iPhone almak heyecan verici olmalı, ancak bazen işler istemediğiniz gibi gidebilir. İngiltere'de yaşayan bir kadın, heyecanla açtığı iPhone 12 Pro Max kutusunda kırık bir fayans gördü.

Olivia Parkinson isimli talihsiz kadın, İngiltere'de bir operatör olan Virgin Media'dan iPhone 12 Pro Max sipariş etti. iPhone sipariş eden kadın, kutuyu açıp kırık bir fayans bulduğunda ise büyük hayal kırıklığına uğradı.

Olivia, telefon kutusunun içinde yer alan kırık fayansu paylaştığı Twitter fotoğrafının altına, "@virginmedia'nın bana sadece 3-5 iş günü içinde geri dönebileceğini belirtmek isterim. Bu bir şaka mı?" diyerek isyan etti.

Don’t you just love a new phone day to then receive this... 😡😭 iPhone 12 ProMax who?? @virginmedia @YodelOnline pic.twitter.com/2lQlE0I8P8