iPhone 12 Pro Max Siparişinden Kırık Fayans Çıktı

Yeni siparişinizin kutusundan iPhone 12 Pro Max yerine kırık fayans çıksa nasıl hissederdiniz? İngiltere'de yaşayan bir kadın, operatörden sipariş ettiği kutunun içinden çıkana inanamadı. Gelen kutuda kırık bir fayans bulunuyordu.

Yeni bir iPhone almak heyecan verici olmalı, ancak bazen işler istemediğiniz gibi gidebilir. İngiltere'de yaşayan bir kadın, heyecanla açtığı iPhone 12 Pro Max kutusunda kırık bir fayans gördü.

Olivia Parkinson isimli talihsiz kadın, İngiltere'de bir operatör olan Virgin Media'dan iPhone 12 Pro Max sipariş etti. iPhone sipariş eden kadın, kutuyu açıp kırık bir fayans bulduğunda ise büyük hayal kırıklığına uğradı.

Olivia, telefon kutusunun içinde yer alan kırık fayansu paylaştığı Twitter fotoğrafının altına, "@virginmedia'nın bana sadece 3-5 iş günü içinde geri dönebileceğini belirtmek isterim. Bu bir şaka mı?" diyerek isyan etti.

Don’t you just love a new phone day to then receive this... 😡😭 iPhone 12 ProMax who?? @virginmedia @YodelOnline pic.twitter.com/2lQlE0I8P8 — liv (@l1vparkinson) April 14, 2021

iPhone 12 Pro Max yerine kırık fayans sürprizi

Virgin Media, Olivia'nın dolandırıcılık kurbanı olduğunu kabul etmesine rağmen, şirketin kırık fayans için ödeme yapmakla yükümlü olmadığını söyledi.

Şirketin bu tutumunu eleştiren kadın, "Kırık fayans için @virginmedia'dan yanıt alamamanın yedinci günü. Sorumlu olup olmadıklarını görmek için bir soruşturma başlattılar. Yeni telefon alan bir müşteri (bundan) sorumlu olabilir. Hala bunun bedelini ödetmek istiyorlar" dedi.

Soruşturmadan on gün sonra bir açıklama daha yapan Parkinson, "@virginmedia almadığım telefon için bana ödeme yükümlülüğü veriyor. Bu yüzden lütfen bunu retweet edin, böylece biraz yardım alabilirim" şeklinde konuştu.

Olivia Parkinson, operatör şirketinin daha sonrasında ise ödeme konusunda geri adım attığını dile getirdi. Parkinson, şirketin ilk krediyi sonlandırdığını ve daha önce ödediği parayı iade etmeyi teklif ettiğini söyledi.

Virgin Media sözcüsü kadının ödediği tüm parayı iade edeceklerini doğruladı. "Araştırmamız Olivia'nın bir dolandırıcılığın kurbanı olduğunu tespit etti, bu yüzden hesabını kapattık, ödenmemiş bakiyeyi sildik ve ödediği tüm parayı iade edeceğiz" dedi.

Teslimat hizmeti şirketi olan Yodel'den bir sözcü ise, "Kapsamlı bir araştırmanın ardından, paketin teslim edildiğinde orijinal ambalajında ​​mühürlendiğini doğruladık. Parkinson'ı bilgilendirmek ve iletişim kurmaya teşvik etmek için temas halindeydik. Perakendeci olarak bu sorunu çözeceğiz" dedi.

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