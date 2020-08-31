iPhone 12 Pro Serisi Renkleri Ne Olacak?

DigiTimes’ın yeni raporu iPhone 12’nin yeni rengine ilişkin önceki söylentileri doğruluyor. iPhone 11 kullanıcılarının favori rengi olan gece yeşili iPhone 12’de yerini mavi renge bıracak. iPhone 12 serisini mavinin hangi tonunda göreceğiz? bu da merak konusu. İşte son sızıntı

iPhone 12 Pro Serisi için Yeni Renk Seçeneği

İlk olarak Ocak ayında iPhone 12 serisinin lacivert renk ile geleceği söylentileri ortaya çıkmıştı. Yeni sızıntılar 2020 iPhone’larda yeni renk seçeneği olarak koyu maviyi göreceğimizi söylüyor.

Apple, iPhone 11 serisinde olduğu gibi iPhone 12’de gümüş, altın, uzay grisi renk seçeneklerine ek olarak yeni bir renk ekleyecek. Geçen yıl iPhone 11 Pro serisinde gece yeşili rengi görmüştük ve bu renk yeşili sevmeyen kullanıcıların bile favorisi oldu. Bu yıl yeşil yerini maviye bıracak. iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max modelleri için Apple’ın koyu mavi (çok farklı da adlandırılabilir) rengi satın alınabilir olacak.

iPhone 12 Beklenen Satış Rakamları

DigiTimes’ın yeni raporu ayrıca iPhone gönderimlerinin 2020 ikinci yarısında 63-68 milyon adete ulaşacağını iddia ediyor. Ayrıca Apple’ın yaklaşan iPhone 12 serisinde kamera modülleri, ekran ve iletişim özelliklerini güncelleyeceğini söylüyor. iPhone 12 Pro Max, ToF kameraya sahip olacak ve geniş açılı lens, farklı sensör optik görüntü sabitlemeden faydalanacak. Yeni iPhone’ların parçalarının çoğunu Foxconn’un bir araya getirmesiyle Samsung’un çeşitli AMOLED paneller için özel tedarikçi olması bekleniyor.

Düz iPhone 12 Serisi de İki Yeni Renk Seçeneği ile Sunulacak

Pro olmayan iPhone 12 modellerinin de en az iki yeni renk seçeneğiyle altı farklı renkte sunulması bekleniyor.