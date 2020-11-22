Telegram’ın Kurucusundan iPhone 12 Pro Tasarımına Ağır Eleştiri!

Sosyal medya platformu VKontakte ve anlık mesajlaşma uygulaması Telegram Messenger’ın kurucusu olan Pavel Durov, iPhone 12 Pro tasarımına oldukça ağır eleştirilerde bulundu. Durov, iPhone 12 Pro modeli ile ilgili olarak “İnanılmaz derecede garip bir demir parçası” ifadelerini kullandı.

Telegram’ın Kurucusu iPhone 12 Pro Tasarımını Eleştirdi

Popüler anlık mesajlaşma uygulaması Telegram Messenger ile sosyal medya platformu Vkontakte’nin kurucusu Pavel Durov, iPhone 12 Pro tasarımı ile ilgili ağır eleştirilerde bulundu. Pavel Durov, yeni iPhone modelini “İnanılmaz derecede garip bir demir parçası” olarak nitelendirdi. Telegram’ın kurucusu, iPhone 12 modelinin kamera modülünün tasarımı hakkında da eleştirilerde bulundu.

Durov, cihazı iPhone 5’in büyük boyutlu bir versiyonu olarak nitelendirdi ve yeni iPhone modelinin kamerasındaki üç farklı yüksekliğin rahatsız edici olduğunu belirtti. Sosyal ağ Vkontakte’nin kurucusu, telefonun çentiği ile ilgili de bazı açıklamalarda bulundu. Pavel Durov, ekranın ön yüzeyinde yer alan çentiğin modası geçmiş bir cihaz hissi yarattığını söyledi. Yapılan açıklamada, ekranın üst kısmında bulunan çentiğin kullanılabilir alanı azalttığı da belirtildi.

iPhone 12 Pro’yu ağır bir şekilde eleştiren Pavel Durov, açıklamasının devamında Apple’ı da eleştirdi. Durov, yaptığı açıklamada, Apple firmasının Steve Jobs’tan sonra önemli yenilik içeren bir teknoloji geliştirmediğini ifade etti. Yapılan açıklamada, satışların bu yılın başlarında yüzde 21 oranında düştüğü ve bu durumun hiçbir şekilde şaşırtıcı olmadığı belirtildi. Pavel, satışların bu şekilde devam ettiği takdirde 7 ile 10 yıl içerisinde firmanın küresel pazardaki payı önemli ölçüde düşeceğini söyledi.

iPhone 12 Türkiye Fiyatı

Geçtiğimiz günlerde iPhone 12 Mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max modellerinin Türkiye fiyatı açıklanmıştı. Yeni iPhone modellerinin Türkiye fiyatı şu şekilde:

iPhone 12 Mini fiyatı:

• 64 GB – 9.999 TL

• 128 GB – 10.499 TL

• 256 GB – 11.499 TL

iPhone 12 fiyatı:

• 64 GB – 10.999 TL

• 128 GB – 11.499 TL

• 256 GB – 12.499 TL

iPhone 12 Pro fiyatı:

• 128 GB – 14.999 TL

• 256 GB – 15.999 TL

• 512 GB – 17.999 TL

iPhone 12 Pro Max fiyatı:

• 128 GB – 16.999 TL

• 256 GB – 17.999 TL

• 512 GB – 19.999 TL