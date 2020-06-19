iPhone 12, Qualcomm'un X60 5G Modemini Kullanabilir

Apple, yeni telefonları iPhone 12 serisini (iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max) Eylül ayında tanıtacak. WWDC etkinliğinde tanıtılacak iPhoneOS 14’den güç alacak iPhone 12, 5G desteği sunacak. Söylentilere göre, Apple’ın ortağı TSMC bu ay A14 işlemcinin üretimine başlayacak. Sürpriz olarak TSMC’nin iPhone 12’de Qualcomm’un X60 modemini kullanabilir.

X60 Modemi Kullanan İlk Telefon Olabilir

TSMC, 2020 iPhone modelleri iPhone 12, 12 Pro ve 12 Pro Max’te Qualcomm’un X60 modemini kullanırsa herkese sürpriz olur. Apple’ın yeni iPhone’larda X55 modemi kullanması bekleniyordu. Qualcomm Snapdragon X60 5G modem, bu yılın başlarında duyuruldu ve yeni modemin avantajlarından yararlanan telefonların 2021’den önce piyasaya çıkmayacağına inanılıyor, bu nedenle Apple’ın bu yıl bu modemi kullanması ilginç olacak.

X60 5G Modemin Avantajları

X50, Qualcomm’un ilk 5G modemi ve sadece mmWave ağına veya 6GHz altı ağlara bağlanabiliyor. Halefi X55, her ikisini de bağlanabiliyor ancak aynı anda değil. Öte yandan X60, her iki ağa da aynı anda bağlanabiliyor, yani çeşitli frekanslardan gelen veri akışlarını birleştirebildiğinden teoride daha yüksek hızlar sunuyor. X60 ayrıca 5nm üretim sürecine dayanıyor, bu da X50 veya X55’e kıyasla hem daha fazla iş yapacağı hem de daha fazla enerji tasarrufu sağlayacağı anlamına geliyor. 5G’nin pil ömrü üzerinde etkisi ne olacak bunu iPhone 12 incelemesinde göreceğiz.