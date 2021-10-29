iPhone 12 Şarj Cihazı ile Gelmediği İçin Apple'a Çin'de Dava Açıldı

Çinli öğrenciler, iPhone 12 şarj cihazı ile gelmediği için Apple'a dava açtı. Apple, 2020 yılında iPhone kutusuna şarj cihazını ve EarPod eklemeyi bırakmıştı. Şirket bunun yerine USB-C - Lightning ekleme kararı almıştı ve iPhone kutusunda birlikte şarj cihazını ve EarPod'a da yer vermemenin karbon emisyonunun azaltılmasına yardımcı olacağını ileri sürmüştü.

5G geçiş ile iPhone üretim maliyetinin artması muhtemel olduğu için akıllı telefon kullanıcılarının Apple'ın bunu çevreyi korumak için değil de maliyeti düşürmek için yapıp yapmadığına dair bazı şüpheleri var.

Şarj cihazını ve kulaklığı kaldırmanın Apple'ın daha az maliyet ile akıllı telefon satmasının etkili bir yolu olabileceği, müşterilerin bu tür parçaları ayrı olarak satın almasını sağlamanın da şirketin kâr etmesine yardımcı olabileceği düşünülüyor.

Kullanıcılar, Apple'ın iPhone 12 Şarj Cihazı Politikasını Eleştirdi

Vice ve Shanghai Law Journal tarafından aktarılan bilgilere göre Pekin ve Şanghay'dan bazı öğrenciler, Apple'ın argümanına itiraz etti. iPhone 12 Pro Max satın alan bir öğrenci, kutuda şarj cihazını göremediğinde büyük bir hayal kırıklığına uğradı ve bunun üzerine şirkete dava açarak Apple'dan ödeme yapmasını istedi.

Öğrenci, iPhone 12 kutusunda gelen USB-C - Lightning kablosunun piyasadaki diğer şarj cihazları ile uyumlu olmadığını savundu. Davacılar, Apple'ın web sitesinde bildirdiği gibi akıllı telefonu şarj edemediğini söyledi.

Bir Apple sözcüsü, akıllı telefon üreticilerinin akıllı telefonları ve şarj cihazlarını ayrı ayrı satmasının yaygın olduğunu söyledi ancak öğrenciler, birkaç Çinli akıllı telefon üreticisinin tüketiciler için şarj cihazlı ve şarj cihazsız olmak üzere ayrı ayrı paketler sunduğunu belirtti.

Davacılar ayrıca kablosuz şarj cihazlarının kablolu şarj cihazlarından daha fazla enerji harcamasını ileri sürerek Apple'ın MagSafe'inin bir çelişki oluşturduğunu ifade etti. SLJ (Shanghai Law Journal), iki tarafın da şu an ek delil sağlama sürecinde olduğu bilgisini aktardı.

Birçok internet kullanıcısından öğrencilere destek geldi. Daha eski bir iPhone'dan iPhone 12'ye geçen bazı kullanıcılar, şarj cihazını ve kulaklığı ayrı olarak satın almak zorunda kaldığını söyledi. Bazı kullanıcılar ise Apple'ın bunları ücretsiz olarak vermesinin akıllı telefon fiyatını da arttıracağını ileri sürdü.