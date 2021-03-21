iPhone 12'yi Şarj Cihazsız Satan Apple'a 2 Milyon Dolar Ceza

iPhone 12'yi şarj cihazsız satan Apple'a ceza kesildi. Brezilyalı tüketici koruma kurumu, iPhone 12 serisine şarj cihazı eklemediği için Apple'a 2 milyon dolar para cezası verdi. Ajans, teknoloji devini yanıltıcı reklamlar, şarj cihazı olmadan bir cihaz satmak ve haksız şartlar yaratmakla suçladı.

9to5 Mac'e göre Brezilya'nın Sao Paulo eyaletindeki tüketici koruma kurumu, şarj cihazlarını iPhone 12 kutularına dahil etmeyen Apple'a 2 milyon dolar para cezası kesti. Procon-SP, Apple'ın "yanıltıcı reklamcılık yaptığını, cihazı şarj cihazı olmadan sattığını ve haksız şartlar oluşturduğunu" söylüyor.

Apple, ekim ayında çevre kaygılarını gerekçe göstererek iPhone 12 kutularında şarj cihazı veya kulaklık olmayacağını duyurmuştu. Apple, iPhone 12 ve diğer yeni modellere yalnızca bir USB-C - Lightning kablosu dahil ederek telefonların kutularının boyutunu küçültmenin yanı sıra sattığı her iPhone için plastik atığı kaygılarını azaltabileceğini söyledi.

Eleştirmenler, değişikliğin Apple'ın nakliye maliyetlerini düşürmesiyle daha fazla ilgisi olduğunu öne sürdüler ve çevre uzmanları, iPhone 12'nin çevre üzerindeki etkisinin muhtemelen minimum düzeyde olacağını söyledi.

Şarj cihazsız iPhone 12 satan Apple'a ceza kesildi

Tüketici koruma kurumu Procon, Apple'a iPhone 12'nin fiyatını düşürüp düşürmeyeceğini sordu, çünkü şarj cihazı dahil edilmeyen modeller neredeyse aynı fiyattan satılıyordu.

Ajans ayrıca şirketi, güncellemelerin ardından iPhone'larında bazı işlevlerde sorun yaşayan müşterilere yardım etmemekle suçladı. Kurumdan bir sözcü, Apple'ın yasalara ve bu kurumlara saygı duyması gerektiğini söyledi.

Procon-SP İcra Direktörü Fernando Capez açıklamasında, "Apple'ın bu cezayı anlaması geliyor. Brezilya asağlam tüketici koruma yasaları ve kurumlarına sahiptir." ifadelerini kullandı.

2 milyon dolarlık para cezası, 2021'in ilk çeyreğinde 111.4 milyar dolarlık gelire sahip olan Apple için rahatsız edici olmayacak gibi görünüyor. Bu gelir, iPhone 12 modellerinin 2020 dönemindeki tatil satışlarını da içeriyor.

Apple, iPhone 12 serisini Ekim ayında tanıttı ve telefon kutusunun içinde güç adaptörü ve kulaklık olmadan pazardaki yerini alacağını duyurdu. Şirkete göre bu hamle, 2 milyon metrik ton karbonu azaltacak. Bu, bir yılda 450.000 otomobilin trafikten kaldırılmasıyla eşdeğer.

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