iPhone 12 Şarj Kablosu Görüntülendi, İşte Örgülü USB-C Lightning Kablosu

Apple’ın koronavirüs salgınından dolayı geç tanıtması beklenen iPhone 12 serisi, tasarım ve donanımından çok kutu içeriği, aksesuarlarıyla gündemde. Çok paylaşılan görseller, iPhone 12 şarj kablosunun örgülü yapıda ve siyah, beyaz iki farklı renkte olacağını gösteriyor.

Örgülü ve Siyah Renkte USB-C Lightning Kablo

Twitter’dan bir kullanıcı (@L0vetodream), iPhone 12’nin şarj kablosu olacağını iddia ettiği USB-C - Lightning kablosu görüntülerini paylaştı. Daha önceki gibi örgülü kablo tasarıma sahip olan kablonun iki renkte olması dikkat çekici. Sızıntı doğru çıkarsa, ilk kez iPhone 12 modelinde Apple’ın kendi orijinal şarj kablosunu siyah renkte göreceğiz. Muhtemelen beyaz renkli örgülü kablo iPhone 12 kutusundan çıkacak kablo olacak. Siyah örgülü kablonun iMac Pro’nun kutusundan çıkması bekleniyor. Elbette hem siyah hem de beyaz örgülü USB-C Lightning kablosu Apple Store üzerinden satışa sunulacaktır.

Son söylentiler, Apple’ın yeni iPhone kutularına güç adaptörü ve kulaklıkları dahil etmeyeceğini gösteriyor ancak görünüşe göre daha kablonun kalitesini yükseltiyor. Apple Watch gibi iPhone 12’nin de USB-C Ligtning kablosu ile gelmesi bekleniyor.

Şu anda yalnızca iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max, Apple 18W USB-C şarj cihazı ile birlikte, USB-C Lightning kablosuyla geliyor. Daha ucuz iPhone 11 serisi, 5W şarj cihazı ve USB-A kablosu ile geliyor. Apple’ın kabloları kolayca eskime, kırılma gibi kötü bir üne sahip. Umarız, örgülü kablolarla dayanıklılık sorunu çözülür.