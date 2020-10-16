iPhone 12'deki Bu Yenilik 5G'den Daha Önemli

Geçtiğimiz Çarşamba günü online etkinlikle tanıtılan iPhone 12 Seramik Koruması nedir? Apple'a göre ekran kırılmasını dört kat daha zor hale getiren bu koruma, iPhone 12 serisindeki 5G'den daha önemli olabilir.

Geçen yıl Apple, iPhone 11 serisindeki ekranı "akıllı telefondaki en sert cam" olarak lanse etmişti. Çarşamba günü düzenlenen en yeni iPhone 12 serisinde ise, ekranın çatlamasını ve çizilmesini dört kat daha zor hale getirdiği iddia edilen Ceramic Shield (Seramik Koruma) ortaya çıktı.

Havacılık sınıfı alüminyum kaplama ve yüksek sıcaklıkta kristalizasyon ekleyerek üretildiği belirtilen bu Seramik Koruma'nın cam geliştiricisi Corning tarafından tasarlandığını hatırlatalım. Cama kıyasla ekrandaki nano seramik kristalleri ortaya çıkaran bu teknoloji, iPhone 12'nin düşme performansını 4 kat artırıyor.

iPhone 12 Seramik Koruması nedir?

Konuya ilişkin Seramik Kalkan'ın üreticisi olan Corning, "Seramik, camın yakın akrabası olarak düşünülebilir. Her iki malzeme de inorganiktir. Her ikisi de birçok yararlı fiziksel özelliğe sahiptir ve yüksek sıcaklık işlemleriyle oluşturulur. Termal şoka dayanıklı bu ürünler, zorlu ortamlarda kullanıma uygundur" ifadelerine yer verdi.

Ekranla ilgili olarak Corning, seramik ile cam arasındaki en büyük farkın malzemeleri bir arada tutan kimyasal bağlar olduğunu söylüyor. Camda atomlar rastgele düzenlenirken; seramikt ise pozitif ve negatif iyonlar düzenli bir kristal modeli oluşturuyor.

Tüm bunlara rağmen ekran koruması için farklı teknolojiler deneyen ilk şirket Apple değil. Hatırlayacağınız üzere Motorola'nın Moto Z Force modeli ile birlikte sunulan ShatterShield ekranı ekstra koruma vadediyordu. Beş katmanlı ekranın 1,5 metreye kadar olan düşüşlerde kırılmaması veya çatlamaması garanti ediliyordu. Ancak Moto Z Force'un ekranı cam yerine plastikten üretildiği için kullanımda büyük sorun yarattı.

Apple, Ceramic Shield kullanımının yanı sıra, ön kapağın dayanıklılığına katkıda bulunan farklı malzemeler kullandıklarını da ekledi:

"Bu, telefonun kenarına tam oturur ve iPhone'u daha fazla korumaya yardımcı olur. iPhone 12'nin düşüş performansını dört katına çıkardık. iPhone için şimdiye kadarki en büyük gelişme."

Peki ya siz yeni iPhone 12'deki bu koruma kalkanına güveniyor musunuz, sizce iPhone 12'nin en iyi özellikleri hangisiydi? iPhone 12'nin hayal kırıklığı yaratan özellikleri okumak isterseniz sizi şöyle alalım.