iPhone 12 Serisi Depolama Alanı Seçenekleri Sızdırıldı: Ne Zaman Tanıtılacak?

Apple, Covid-19 salgını nedeniyle yeni nesil iPhone 12 serisinin piyasaya sürülmesini birkaç hafta erteledi. iPhone 12 serisi hakkında sızıntıların ardı arkası kesilmiyor. iPhone 12 serisi depolama alanı seçenekleri nasıl olacak? Konu hakkında bir sızıntı geldi. İşte detaylar.

iPhone 12 Serisi Depolama Alanı Seçenekleri Sızdı

Gelen sızıntıya göre, 5.4 inçlik iPhone 12 Mini modelinde üç farklı depolama alanı seçeneği olacak. Bu seçenekler: 64GB / 128GB / 256GB.

6.1 inçlik iPhone 12'de de 64GB / 128GB / 256GB dahili depolama alanı seçeneği bulunacak. iPhone 12 Pro ve Pro Max 128 GB dahili depolama alanı seçeneği ile gelecek. iPhone 12 serisinin tanıtımının 13 Ekim'de yapılması bekleniyor.

Don’t worry — iPhone 12 Pro and Pro Max start at 128GB 🤗 — Jon Prosser (@jon_prosser) September 29, 2020

En küçük iPhone "5,4 inç OLED ekranla geldiği söylenen" iPhone 12 Mini olarak adlandırılacak, 6.1 inçlik model ise sadece iPhone 12 olarak adlandırılacak. iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max sırasıyla 6.1 inç ve 6.7 inç ekran boyutlarına sahip olacak.

Sizler iPhone 12 serisi hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlardan görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!