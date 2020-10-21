iPhone 12 Serisi, iPhone 11'lerin Yapamadığını Yaptı!

Apple tarafından 13 Ekim tarihinde tanıtılan ve 16 Ekim tarihinde yurt dışında ön siparişe sunulan iPhone 12 modelleri, geçtiğimiz seneki modellere kıyasla bazı ufak tasarım değişiklikleri ve işlemci başta olmak üzere bazı temel donanımsal farklılıklar ile birlikte geliyor. Şu aşamada tanıttığı dört modelden yalnızca ikisini ön siparişe sunan Apple'ın üç adet iPhone 11 ile yapamadığını bu iki model ile yaptığını söylesek?

Apple iPhone 12 Ön Sipariş Miktarı Sızdırıldı!

Genellikle tutarlı sızıntıları ile tanıdığımız Ming-Chi Kuo tarafından yayınlanan yeni bir rapora göre geçtiğimiz günlerde ön siparişe sunulan iPhone 12 ve iPhone 12 Pro, ön sipariş miktarı ile önemli bir başarıya imza atmaya hazırlanıyor olabilir gibi gözüküyor.

Kuo'ya göre iPhone 12 ve iPhone 12 Pro ön siparişe sunuldukları ilk hafta sonu boyunca yaklaşık yedi milyon ila dokuz milyon birim arasında satışa ulaştı. Üç modelden oluşan iPhone 11 serisinin ön siparişe sunulduğu ilk bir haftalık süreçte on milyon ila on iki milyon birim sattığı göz önüne alındığında, yalnızca bu iki model üç modelin rakamlarını geride bırakarak yeni bir rekora imza atabilir.

Kuo, yayınladığı raporun devamında iPhone 12 Pro için alınan ön siparişlerin, analistlerin beklentilerini tümü ile aştığını da vurguluyor. Üstelik bu satışların tümünün, tüm dünyanın resesyondan kırıldığı bir dönemde gerçekleştiğini de göz önüne almamız gerekiyor. Yani geçtiğimiz seneki gibi bir ortamda gerçekten ciddi farklar görmemiz daha olası olacaktı.

Eğer aynı rapordan devam edersek Kuo, bu seneki modellerin kendi içerisinde nasıl sıralanacağına yönelik bazı tahminlerde de bulunuyor. Buna göre iPhone 12 Mini'nin tüm satışların yüzde 15 oranındaki kısmını oluşturması bekleniyor. iPhone 12'nin ve iPhone 12 Pro'nun tüm satışların yüzde 70 oranındaki oranını oluşturması beklenirken, iPhone 12 Pro Max'in ise yüzde 15 oranında bir pay alacağı öngörülüyor.

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