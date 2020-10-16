iPhone 12 Serisi Ön Siparişe Açılıyor: Apple Store Kapandı!

Geçtiğimiz günlerde düzenlenen Hi Speed etkinliğinde tanıtılan iPhone 12 serisinin 16 Ekim tarihinde ön siparişe açılması bekleniyor. Apple Store'a şu an erişim sağlanamıyor. Apple Store neden açılmıyor? İşte merak edilenler.

Apple Store Neden Açılmıyor?

Apple Store'a giriş yapıldığında "Hemen döneceğiz. Apple Store’da bazı güncellemeler yapıyoruz. Lütfen yakında tekrar deneyin." mesajı ile karşılaşmaktayız. Hi Speed etkinliğinde iPhone 12, iPhone 12 Mini, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max modelleri tanıtıldı ve bu modellerin ön siparişe açılması beklenmekte.

Apple her yıl yeni ürünlerini tanıttıktan sonra Apple Store'u bakım moduna almakta ve yeni iPhone modelleri hakkında bilgileri Apple Store'a eklemekte. Bundan dolayı şu anda Apple Store'a erişim kapatıldı.

iPhone 12 almamak için 5 neden videomuza hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz.

iPhone 12 Özellikleri Neler?

Bu senenin en çok satılan modeli iPhone 11’in halefi olan iPhone 12, aslında iPhone 12 Mini ile oldukça benzer özelliklere sahip ancak daha büyük ekranlı bir model arayanlara hitap ediyor. Tıpkı iPhone 12 Mini gibi iPhone 12 de A14 Bionic işlemci ile geliyor ve bu işlemci 4 GB RAM ile destekleniyor. Yine iPhone 12’de de 64 GB / 128 GB / 256 GB depolama seçenekleri sunuluyor.

iPhone 12 serisi başta olmak üzere artık tüm iPhone modellerinin kutusundan şarj aleti ve kulaklık çıkmayacak.

Geçtiğimiz gün düzenlenen etkinlikte tanıtılan ürünlerin özelliklerine ve fiyatlarına hemen aşağıda yer alan bağlantılardan ulaşabilirsiniz. Sizler iPhone 12 serisini nasıl buldunuz? Yorumlar bölümünden görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın!