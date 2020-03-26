iPhone 12 Serisi Tanıtım Tarihi Ertelenebilir! İşte Üzen Gelişme

Dünya genelinde hızla yayılmaya devam eden koronavirüs nedeniyle Apple yeni cihazlarının çıkış tarihini ertelemek zorunda kalabilir.

iPhone 12 Ailesi Çıkış Tarihi Ertelenecek Mi?

Asya'dan gelen rapora göre, Apple yeni iPhone serisinin çıkış tarihini geciktirecek. Apple'ın konuyu bilen üç kişiye göre iPhone 12 lansmanını aylarca erteleme olasılığı konusunda iç tartışmalar düzenlediği iddia edildi.

Apple bildiğiniz üzere her yıl Eylül ayında yeni iPhone modellerini tanıtmakta. Bu yıl tanıtılması beklenen iPhone modellerinde 5G teknolojisinin de olacağı söylenmekte. Şu anda Apple tarafından Eylül ayında yapılması beklenen lansmanın ertelenip ertelenmeyeceğine dair herhangi bir açıklama gelmedi.

Apple şu anda ABD ve Avrupa'da koronavirüs salgınlarını yakından izliyor ve iPhone 12 ailesinin gecikmesinin gerekli olup olmadığını değerlendiriyor. En kötü ihtimale göre, iPhone 12 serisi 2021 yılına ertelenecek.

Konu hakkında gelişmeler oldukça sizleri bilgilendireceğiz.