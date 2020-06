iPhone 12 Serisinin Kalıpları Sızdırıldı: Tasarımlar Ortaya Çıktı

Yeni iPhone modelleri hakkında sızıntıların ardı arkası kesilmiyor. iPhone 12 serisinin kalıpları sızdırıldı. iPhone 12 serisinin kalıpları bir anda Twitter'da ortaya çıktı. iPhone 12 serisinin tasarımı nasıl olacak? Gelin hep beraber yakından bakalım.

iPhone 12 serisinin tasarımı son gelen sızıntı ile birlikte daha da kesinleşti. Twitter'da dört yeni iPhone modelinin kalıpları sızdırıldı. Sızdırılan fotoğraflardan cihazların iPad Pro'ya çok benzeyen bir tasarıma sahip olduğu görülmekte.

Sızdırılan kalıplar genellikle cihazların sızdırılmış boyutlarına ve CAD görüntülerine dayanır. Genellikle kasa üreticileri tarafından yapılır. Hemen aşağıdan sızdırılan kalıplara göz atabilirsiniz.

The sides are squared off, just like the rumored #iPhone12 #iPhone12Pro pic.twitter.com/u2lg4pcxSV