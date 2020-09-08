iPhone 12 Tanıtım Tarihi Açıklandı! Apple Resmi Olarak Duyurdu

Merakla beklenen iPhone 12 ne zaman tanıtılacak? Apple koronavirüs salgını nedeniyle sanal ortamda düzenleyeceği etkinlikte yeni akıllı telefon modellerini tanıtacak. iPhone 12 tanıtım tarihi resmi olarak açıklandı. İşte iPhone 12 tanıtım tarihi.

iPhone 12 Ne Zaman Tanıtılacak? iPhone 12 Tanıtım Tarihi

Apple, 15 Eylül'de sanal bir etkinlik düzenleyeceğini duyurdu. Düzenlenecek olan etkinlikte iPhone 12, Apple Watch Series 6 ve diğer cihazların tanıtılması bekleniyor. Etkinlik Apple Park'tan canlı olarak yayınlanacak. Bu yıl Apple ikinci sanal etkinliğini düzenleyecek.

Apple'ın Eylül etkinliği, Apple'ın web sitesinden, Apple TV uygulamasından ve muhtemelen YouTube'da canlı olarak yayınlanacak. Etkinlik 15 Eylül 2020'de Türkiye saati ile saat 20:00'da başlayacak.

Apple'ın bu yıl dört yeni iPhone 12 modelini tanıtması bekleniyor. Bunlar: 5,4 inç iPhone 12, 6,1 inç iPhone 12 Max, 6,1 inç iPhone 12 Pro ve 6,7 inç iPhone 12 Pro Max. Bu iPhone 12 modelleri arasındaki fark yaratan faktörün kamera teknolojisi olacağı söyleniyor.

iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max modellerinin 6 GB RAM'e sahip olacağı konuşulmakta. Sızıntılara göre iPhone 12'nin kutusunda şarj cihazı ve kulaklık olmayacak. Cihazların 5G bağlantı teknolojisini desteklemesi bekleniyor.

iPhone 12 serisi başta olmak üzere Apple'ın 15 Eylül 2020'de tanıtacağı tüm cihazları tanıtıldığında sizlere aktaracağız. Bizleri takipte kalarak en güncel haberlere anından ulaşabilirsiniz.