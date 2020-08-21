iPhone 12 Tanıtım Tarihi 'Yanlışlıkla' Açıklanmış Olabilir

Apple önümüzdeki haftalarda dört yeni akıllı telefon modeli ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyorken, yeni modellerin ne zaman tanıtılacağı ve ne zaman satışa sunulacağı ile ilgili pek çok sızıntı ve söylenti ile karşılaşıyoruz. Öte taraftan iPhone 12 tanıtım tarihi şirket tarafından 'yanlışlıkla' açıklanmış olabilir.

iPhone 12 Tanıtım Tarihi: Ne Zaman Tanıtılacak?

Apple genellikle yaklaşan etkinliklerle ilgili oldukça gizli adımlar atması ile tanınıyor. Öte taraftan şirketin YouTube üzerinde açtığı bir test yayını ile birlikte yeni etkinliğinin tarihi ortaya çıkmış olabilir. Twitter kullanıcısı WeiRdCroissant.HODL tarafından fark edilen bu test yayını YouTube'un abonelik sayfasında kısa bir süre için görüldü ve kullanıcı, yayın kaldırılmadan önce birkaç ekran görüntüsü alabildi.

Bu ekran görüntülerine göre şirketin yeni etkinliği 10 Eylül 2020 tarihinde çevrim içi olarak yayınlanacak. Geçtiğimiz senelerdeki etkinliklere baktığımızda uygun olan bu tarihin, diğer sızıntılar ile de uyuştuğunu ve tutarlı olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki kesin konuşmadan önce şirketin bazı açıklamalar yapmasını beklememiz daha mantıklı olacaktır.

Önümüzdeki ay düzenleneceği düşünülen bu etkinlikte tanıtılması beklenen ürünler şu şekilde:

- Apple iPhone 12 4G

- Apple iPhone 12 5G

- Apple iPhone 12 Max 4G

- Apple iPhone 12 Max 5G

- Apple iPhone 12 Pro 5G

- Apple iPhone 12 Pro Max 5G

- Apple Watch Series 6 40mm

- Apple Watch Series 6 44mm

- Apple AirPods 3 / AirPods Pro Lite (?)

Eğer bu tarihler doğru ise şirketin yeni ürünleri hakkındaki detayları öğrenmemize yalnızca birkaç hafta kaldı. Peki siz iPhone 12 modellerinden neler bekliyorsunuz? Bu konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.