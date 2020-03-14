iPhone 12 Tasarım Videosu Apple’ın Yeni Rengini Gösteriyor

iPhone 12, üç yılda, ilk kez Apple'ın güncellenmiş bir tasarıma sahip yeni modeli.

iPhone 12 ve iPhone 12 Pro modelleri, iPhone 5'in sevilen tasarımını anımsatan yassı metal kenarlarla yeni bir görünüme sahip olacak. Üst düzey iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max'in, son zamanlarda sosyal medyada dolaşan, yeni bir renkte sunulması bekleniyor.

Apple'ın iPhone 12 sürümü ve önümüzdeki haftalarda beklenen iPhone 9 sürümü söz konusu olduğunda, bilgiler henüz net değil. Yakın zamanda, Apple'ın üretim sorunları nedeniyle değil, önümüzdeki ay iPhone 9 sürümünü tamamen iptal edeceği söylentileri çıktı.

iPhone 12 Piyasaya Sürülme Tarihi Ertelenebilir

Apple’ın yeni tasarımı iPhone 12 ve iPhone 12 Pro ile ilgili olarak, şu anda bilgilerin hepsi sadece söylenti. COVID-19 salgını nedeniyle Apple'ı, iPhone 12 sürümünü Ekim veya muhtemelen Kasım ayına kadar ertelemek durumunda kalacağı söyleniyor.

iPhone 12 serisinin ne zaman piyasaya sürüleceği bilinemiyor. Ancak sosyal medyada tasarımla ilgili bilgiler yayılmaya devam ediyor. Yayınlanan bir video, yeni tasarımla ilgili pek çok ipucu veriyor. Videoda en çok dikkat çeken özellik, telefonun yeni rengi.



Apple'ın, bu yıl söylendiği gibi üç değil dört yeni telefon modeli piyasaya süreceği söyleniyor. İki farklı ekran boyutuna sahip iPhone 12 modelleri ve sonrasında 6.1 inç iPhone 12 Pro ve 6.7 inç iPhone 12 Pro Max modellerinin piyasaya sürülmesi bekleniyor. Görünüşe göre dört telefonun hepsi de OLED ekranlara ve 5G desteğine sahip olacak.