iPhone 12 Touch ID ile Mi Gelecek? Bomba İddia

iPhone 12 serisi ile çok yakında tanışacağız. Cihazlar ile ilgili sızıntıların ardı arkası kesilmiyor. Şimdi bu sızıntılara yeni birisi daha eklendi. iPhone 12 serisi Touch ID ile mi gelecek? Merak edilenleri sizler için bir araya getirdik.

iPhone 12 Touch ID ile Mi Gelecek?

Gizchina'nın aktardığı habere göre, gelen sızıntılar iPhone 12'nin sağ tarafında bir Touch ID sensörünün olacağına işaret ediyor. Sağ kısımda yer alması beklenen Touch ID sensörünün güç düğmesine entegre edileceği söyleniyor.

Hemen aşağıdan sızdırılan görsele göz atabilirsiniz. Apple'ın yeni iPhone modellerine Touch ID sensörünü entegre edip etmeyeceği bilinmiyor. Görsellin bir iddiadan ibaret olduğunu unutmamak gerekiyor.

Yeni iPhone 12 serisi 13 Ekim'de düzenlenecek olan etkinlikte tanıtılacak. 13 Ekim'de cihazlar tanıtıldığında sızıntılar yerini gerçeklere bırakacak. Apple'ın yeni iPhone modellerinin kutusuna şarj cihazı ve kablolu kulaklık koymayacağı konuşulmakta. Apple'ın 20W şarj cihazını ayrı olarak satacağı söylenenler arasında yer almakta.

iPhone 12 Pro ve Pro Max modellerinin 1.100 ila 1.200 dolar arasında fiyatlandırılması beklenmekte. Tüm iPhone 12 serisinin 5G bağlantı teknojisini destekleyeceği konuşulanlar arasında bulunuyor.

Sizler iPhone 12 serisinden neler bekliyorsunuz? Sizce cihazlarda hangi özellikler olmalı? Yorumlar bölümünden görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın! Telegram kanalımıza katılarak hem sorular sorabilir hem de teknolojik ürünler hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Telegram kanalımıza burada yer alan bağlantıdan ulaşabilirsiniz.