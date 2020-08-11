iPhone 12'yi 'Ucuza' Almak İsteyenler Aylarca Beklemek Zorunda Kalacak

Apple önümüzdeki aylarda dört yeni akıllı telefon ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Son zamanlardaki sızıntılar kapsamında iPhone 12 modellerinin hepsi, 5G desteği ile birlikte gelecek. Öte taraftan iki modelin daha düşük fiyat etiketi ile satışa sunulabilmesi adına yalnızca 4G seçeneği ile de satışa sunulacağı da iddia ediliyor. Ülkemizde 5G'nin kullanıma hazır olmadığını göz önüne aldığımızda 5G versiyonlara daha yüksek meblağlar ödememek isteyebilirsiniz. Ancak bu durum sandığınız kadar kolay olmayacak.

iPhone 12 4G Seçeneği ile de Satılacak!

5G teknolojisi henüz maliyetli bir teknolojidir ve akıllı telefonlardaki kullanımı beraberinde daha yüksek fiyat etiketi ile sonuçlanır. Apple'ın önümüzdeki aylarda dört yeni akıllı telefon ile karşımıza çıkmasını bekliyoruz. Eğer konudan uzaksanız bu modelleri şu şekilde listeleyebiliriz:

- Apple iPhone 12 5G

- Apple iPhone 12 Max 5G

- Apple iPhone 12 Pro 5G

- Apple iPhone 12 Pro Max 5G

Öte taraftan ilk iki modelin, yani iPhone 12 ve iPhone 12 Max'in 5G'i desteklemeyen 4G varyantlarının da satışa sunulacağı ifade ediliyor. Bu sayede 5G'ye hazır olmayan ya da bu teknolojiye para ödemek istemeyen kişiler, daha uygun bir fiyata yeni ürünlere sahip olabilecek. Yani bu durumda satışa sunulacak modelleri şu şekilde genişletmemiz daha mantıklı:

- Apple iPhone 12 4G

- Apple iPhone 12 5G

- Apple iPhone 12 Max 4G

- Apple iPhone 12 Max 5G

- Apple iPhone 12 Pro 5G

- Apple iPhone 12 Pro Max 5G

Görünüşte her şey mantıklı ve tutarlı gibi gözüküyor ancak bazı kötü haberlerimiz var.

Son raporlar dahilinde 4G desteğine sahip bu iki model Şubat 2021 itibarıyla stoklara inecek gibi gözüküyor. Bu da iPhone 12'nin nispeten ucuz versiyonunu satın almak isterseniz, lansmandan sonra tahmini olarak beş ya da altı ay daha beklemeniz gerektiği anlamına geliyor.

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