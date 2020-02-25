iPhone 12 ve iOS 14 ile İlgili İlk Sızıntılar Geldi

Sızıntılara göre Apple'ın yeni modeli iPhone 12'de tasarım değişikliğine gidilecek. Apple bu sefer daha köşeli bir tasarıma yöneliyor olabilir.

Apple'ın 2020 yılında piyasaya sürülmesi beklenen modeli iPhone 12, farklı bir konsept ile beraber gelecek. Apple, iPhone 12 modelinde 2014'ten beri girişmediği köşeli bir tasarıma imza atacak. Daha öncesinde iPhone 5 modellerinde kullandığı bu tasarım çoğu kişi tarafından beğenilmişti. Bakalım bu sefer nasıl bir tepki alacak?

Apple'ın önümüzdeki ay tanıtması beklenen modeli hakkında hala net bir açıklama yok. İsminin iPhone SE 2 veya iPhone 9 olması beklenen bu cihaz, önümüzdeki ay tanıtılmış olacak. Tabii diğer iPhone modellerine göre daha uygun fiyat ile gelmesi beklenen yeni iPhone gündeme bomba gibi oturdu diyebiliriz. Bunun yanında bu senenin sonuna doğru tanıtılacak olan iPhone 12 ve iPhone 12 Pro hakkında TF International Securities analistinden bir açıklama geldi.

iOS 14, 2020 Yılında Tanıtılabilir!

Açıklamada yeni iPhone modeli olan iPhone 12'de köşeli ve düz bir tasarım olması beklendiği söyleniyor. Bunun devamında Apple'ın bu yeni cihazlarda 5G teknolojisini en iyi şekilde sunacağını da öğrendik. Yine tüm bunlarla beraber 2020'de iOS 14'ün gelmesi bekleniyor. Yeni işletim sistemi sızıntılara göre iPhone 12 modelleri ile beraber tanıtılacak.

Yine sızıntıların arasında iPhone 12 modellerinden birisinin LCD ekran ile beraber geleceği biliniyor. Sızıntıların genel olarak önemli kısımları bunlardı. Eğer tüm bunlar doğru ise Apple, 2020 yılında patlama yapacak diyebiliriz. Köşeli iPhone'lara hasret kullanıcılar sabırsızlıkla iPhone 12 modellerini beklerken, iOS 14'ün tanıtımı da olursa gerçekten Apple için verimli bir yıl olmuş olacak. Bakalım Apple bu sızıntıları ne zaman doğrulayacak.