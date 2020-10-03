iPhone 13, 120 Hz ProMotion Ekranla Gelecek! iPhone SE 3 Ne Zaman?

iPhone 12 bile tanıtılmamışken iPhone 13 hakkında ilginç iddialar gelmeye başladı. iPhone 13 120 Hz ProMotion ekran ile geleceği belirtiliyorken aynı zamanda daha kompakt bir cihaz olan iPhone SE 3 tanıtım tarihi ortaya atıldı.

Ekran analisti Ross Young ve Mizuho Securities, Apple'ın 2021 için iPhone 13 serisine 120 Hz ProMotion ekran yerleştireceğini iddia ediyor. Analistler ayrıca Apple'ın bir sonraki iPhone SE 3 yenilemesinin 2021 yerine 2022'nin ilk çeyreğinde geleceğini düşünüyor.

iPhone 13 120 Hz ProMotion ekran ile ateş ediyor

iPhone 12 serisinde 120Hz ProMotion ekran da dahil olmak üzere bazı yenilikler ortaya atıldı ancak son sızıntılar ekranın 120 Hz olmayacağını doğruladı. Mizuho Securities, Apple'ın iPhone 13 serisine 120Hz yüksek yenileme hızı paneli dahil edeceğini iddia ediyorken Ross Young ise, iPhone 13'te LTPO teknolojisi ile elde edilecek değişken yenileme hızlı ProMotion ekran kullanılacağını söylüyor.

Like DSCC, Mizuho Securities also says no new iPhone SE model in 2021, have to wait till 2022. They do say all iPhone 13 models will have integrated touch, BOE will join LGD on both 6.1" models, mini and 13 will adopt 12 Pro Max camera sensors, & sensor size will increase on Pro. pic.twitter.com/G9f6cz8dm0 — Ross Young (@DSCCRoss) October 2, 2020

Şu anda 90 Hz veya 120 Hz yenileme hızına sahip çok sayıda Android akıllı telefon varken, yalnızca Samsung Galaxy Note 20+ modeli değişken bir yenileme hızı paneline sahip. Ancak şunu du hatırlatalım; yüksek yenileme hızına sahip bir panelin eklenmesi, çoğu amiral gemisi Android modelinin pil ömründe düşüşe neden oldu.

iPhone 12 ne zaman tanıtılacak?

5.4 inç ekran boyutuyla başlayan ve 6.7 inç'e kadar çıkan dört iPhone 13 modeliyle Apple'ın, yaklaşmakta olan iPhone 12 serisine benzer bir yaklaşıma sahip olacağı söyleniyor. Ayrıca LG Display ve BOE'nin iPhone 13 ve iPhone 13 Pro için OLED panelleri tedariğinde Samsung Display'e katılması bekleniyor.

Apple halihazırda Samsung Display ile iPhone OLED panelleri için anlaşmaya sahipken, 120 Hz ProMotion ekran için LG Display ve BOE ile de anlaşma yapılabilir. Apple'ın OLED ekran tedarik zincirine dahil olmaya çalışan bu iki firma, iPhone üretim bandında sınırlı bir başarı yakalamıştı.