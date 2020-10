iPhone 13, 120 Hz ProMotion Ekranla Gelecek! iPhone SE 3 Ne Zaman?

iPhone 12 bile tanıtılmamışken iPhone 13 hakkında ilginç iddialar gelmeye başladı. iPhone 13 120 Hz ProMotion ekran ile geleceği belirtiliyorken aynı zamanda daha kompakt bir cihaz olan iPhone SE 3 tanıtım tarihi ortaya atıldı.

Ekran analisti Ross Young ve Mizuho Securities, Apple'ın 2021 için iPhone 13 serisine 120 Hz ProMotion ekran yerleştireceğini iddia ediyor. Analistler ayrıca Apple'ın bir sonraki iPhone SE 3 yenilemesinin 2021 yerine 2022'nin ilk çeyreğinde geleceğini düşünüyor.

iPhone 12 serisinde 120Hz ProMotion ekran da dahil olmak üzere bazı yenilikler ortaya atıldı ancak son sızıntılar ekranın 120 Hz olmayacağını doğruladı. Mizuho Securities, Apple'ın iPhone 13 serisine 120Hz yüksek yenileme hızı paneli dahil edeceğini iddia ediyorken Ross Young ise, iPhone 13'te LTPO teknolojisi ile elde edilecek değişken yenileme hızlı ProMotion ekran kullanılacağını söylüyor.

Like DSCC, Mizuho Securities also says no new iPhone SE model in 2021, have to wait till 2022. They do say all iPhone 13 models will have integrated touch, BOE will join LGD on both 6.1" models, mini and 13 will adopt 12 Pro Max camera sensors, & sensor size will increase on Pro. pic.twitter.com/G9f6cz8dm0