Türkiye'de iPhone 13 Almak İçin Kaç Gün Çalışmalısınız?

Apple tarafından düzenlenen yeni etkinlikle duyurulan iPhone 13 serisi, Türkiye'de yine cep yakacak. Peki ya Türkiye'de iPhone 13 almak için kaç gün çalışmalısınız?

Bildiğiniz üzere geçtiğimiz gün düzenlenen Apple etkinliği kapsamında yeni iPhone 13 serisi tanıtıldı. Picodi'de yer alan son raporda, Türkiye’de iPhone 13 Pro (128 GB) almak için kaç gün çalışılması gerektiği ortaya kondu.

iPhone 13 Pro (128 GB) için kaç gün çalışmalısınız?

Türkiye için iPhone 13 Pro (128 GB) resmi fiyatının 15.990₺ olarak duyuruldu. Ancak Türkiye'deki bu fiyat etiketine rağmen, kutudan şarj aleti ve kulaklığın çıkmayacağını tekrardan hatırlatmak gerekiyor. Numbeo verilerine göre Türkiye’deki ortalama gelir ise net 3.629₺ olarak belirlenmiş.

Bu veriler ışığında Türkiye'de çalışan bir kişinin yeni iPhone 13 Pro'yu alabilmesi için 92,5 gün boyunca çalışması gerekiyor. Bu, geçen senenin iPhone İndeksi’ne göre yaklaşık 11 günlük bir gerileme (veya daha fazla çalışma) anlamına geliyor. Picodi'nin her yıl hazırladığı iPhone indeksi geçtiğimiz senelerde şu şekildeydi:

2018 (iPhone XS) – 95,8 gün

2019 (iPhone 11) – 89,1 gün

2020 (iPhone 12) – 103,8 gün

2021 (iPhone 13) – 92,5 gün

Türkiye'nin iPhone indeksine kıyasla dünyada birinci olan ülke ise İsviçre. Son yıllarda listede birinci olan Avrupa ülkesinde iPhone 13 Pro (128 GB) almak istiyorsanız resmi rakamlara göre sadece 4,4 gün çalışmanız yeterli. Listenin ikincisi 5,9 gün ile ABD olurken, üçte ise 6,4 gün ile Avustralya yer alıyor.

2021 iPhone indeksi raporunda en kötü sonuca Türkiye’nin sahip olduğunu hatırlatmak gerekiyor. İkinci ve üçüncü en kötü sonuçlar sırasıyla 90,2 gün ile Filipinler ve 79,2 gün ile Brezilya’ya aitti. (Tüm ülkeler burada.)

iPhone 13 modellerinin ülkemizdeki resmi satış fiyatları ise şu şekilde:

iPhone 13 Mini Türkiye Fiyatı Ne Kadar?

128 GB için 10.999 TL

256 GB için 11.999 TL

512 GB için 13.999 TL

iPhone 13 Türkiye Fiyatı Ne Kadar?

128 GB için 11.999 TL

256 GB için 12.999 TL

512 GB için 14.999 TL

iPhone 13 Pro Türkiye Fiyatı Ne Kadar?

128 GB için 15.999 TL

256 GB için 16.999 TL

512 GB için 18.999 TL

1 TB için 20.999 TL

iPhone 13 Pro Max Türkiye Fiyatı Ne Kadar?