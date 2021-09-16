iPhone 13 Batarya Kapasitesi Belli Oldu

Apple, geçtiğimiz salı günü gerçekleştirdiği etkinlikte yeni iPhone 13 ailesi ile karşımıza çıktı. Yeni modellerin temel anlamda neler sunduğunu biliyoruz ancak soru işareti kalan noktalardan birisi batarya kapasiteleri olmuştu. Peki iPhone 13 batarya kapasitesi ne kadar?

Apple iPhone 13 Batarya Kapasitesi Ne Kadar?

Etkinlik sırasında açıklanmış olduğu gibi her bir modeli iPhone 12 serisindeki selefi ile kıyasladığımızda iPhone 13 Mini 1,5 saate kadar, iPhone 13 2,5 saate kadar, iPhone 13 Pro 1,5 saate kadar ve iPhone 13 Pro Max 2,5 saate kadar daha uzun batarya ömrü sunuyor.

Her bir model, bir önceki modele nazaran kısmen daha kalın bir yapıya sahip. Bunun altındaki en büyük nedenlerden birisi de tabii ki batarya.

iPhone 12 Mini 8,57 Wh batarya ile gelirken, iPhone 13 Mini 9,57 Wh batarya ile geliyor. (%9 Daha Büyük)

batarya ile gelirken, iPhone 13 Mini batarya ile geliyor. (%9 Daha Büyük) iPhone 12 10,78 Wh batarya ile gelirken, iPhone 13 12,41 Wh batarya ile geliyor. (%15 Daha Büyük)

batarya ile gelirken, iPhone 13 batarya ile geliyor. (%15 Daha Büyük) iPhone 12 Pro 10,78 Wh batarya ile gelirken, iPhone 13 Pro 11,97 Wh batarya ile geliyor. (%11 Daha Büyük)

batarya ile gelirken, iPhone 13 Pro batarya ile geliyor. (%11 Daha Büyük) iPhone 12 Pro Max 14,13 Wh batarya ile gelirken, iPhone 13 Pro Max 16,75 Wh batarya ile geliyor. (%18 Daha Büyük)

Fark etmiş olabileceğiniz üzere iPhone 13 ile iPhone 13 Pro temelde benzer ebatlara sahip olsalar da, batarya kapasiteleri birbirinden farklı. Bu durumun altında yatan sebep ise her iki modelin batarya tasarımının farklı olmasından kaynaklanıyor. iPhone 13 Mini ve iPhone 13 dikdörtgen şeklinde bataryaya sahipken, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max 'L' şeklinde batarya ile birlikte geliyor.

iPhone 13 Mini Türkiye Fiyatı Ne Kadar?

128 GB için 10.999 TL

256 GB için 11.999 TL

512 GB için 13.999 TL

iPhone 13 Türkiye Fiyatı Ne Kadar?

128 GB için 11.999 TL

256 GB için 12.999 TL

512 GB için 14.999 TL

iPhone 13 Pro Türkiye Fiyatı Ne Kadar?

128 GB için 15.999 TL

256 GB için 16.999 TL

512 GB için 18.999 TL

1 TB için 20.999 TL

iPhone 13 Pro Max Türkiye Fiyatı Ne Kadar?