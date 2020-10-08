iPhone 13 Çentik Tasarımında Büyük Değişiklik!

iPhone 13 çentik tasarımı ile ilgili uzun zamandan beri birtakım iddialar ortaya atılıyordu. Yeni ortaya atılan iddiaya göre iPhone 13 modelinin çentik tasarımında büyük bir değişiklik meydana gelebilir. Ice Universe tarafından ortaya atılan iddia, kullanıcılar tarafından yoğun ilgi gördü. Peki, iPhone 13 modelinin çentik tasarımı nasıl olacak? iPhone 13 modelinin çentiği ile ilgili tüm ayrıntılar haberimizde.

iPhone 13 Çentik Tasarımı Nasıl Olacak?

Apple firması, iPhone X modeline çentik eklemesi ile beraber iPhone kullanıcıları tarafından eleştirilerin odağı haline gelmişti. Apple firmasının yanı sıra Samsung, Huawei ve diğer birçok akıllı telefon üreticisi tarafından satışa sunulan akıllı telefonlarda da çentik tasarımı yer alıyor. Çentik tasarımını bazı kullanıcılar severken bazı kullanıcılar ise hoşlanmıyor. Bu sebepten ötürü çentik tasarımı, akıllı telefon sektöründe kullanıcılar arasında tartışmalara en çok yol açan konulardan bir tanesi olmaya devam ediyor.

Akıllı telefonlarda yer alan çentik tasarımı mevcut ekran alanının artmasını sağlıyor ve bu da kullanıcıların ekrandan daha fazla tasarruf etmesini mümkün kılıyor. Sızdırılan bilgilere göre Apple firması, önümüzdeki yıl satışa sunulacak olan iPhone 13 modelinin çentik tasarımında büyük çaplı bir değişiklik yapmayı planlıyor. Peki, ortaya atılan iddiaya göre iPhone 13 çentik tasarımında ne gibi bir değişiklik meydana gelecek?

Ice Universe isimli Twitter kullanıcısı tarafından sosyal medya platformu üzerinden iPhone 13 çentik tasarımı hakkında çok önemli bir bilgi paylaşıldı. Ice Universe isimli Twitter kullanıcısının paylaştığı tweete göre çentik tasarım anlayışı iPhone 13 modeli ile devam edecek ancak iPhone 11 ve iPhone 12 modellerinden daha kısa bir çentik tasarımına sahip olacak.

iPhone 12 Ne Zaman Tanıtılacak?

Yeni tip koronavirüs salgını nedeni ile iPhone 12 modellerinin tanıtım tarihi ertelenmişti ve yeni iPhone modellerinin ne zaman tanıtılacağı ile ilgili kullanıcıların kafasında soru işareti oluşmuştu. Apple, geçtiğimiz günlerde iPhone 12 tanıtım tarihini açıklayarak kullanıcıların kafasında oluşan soru işaretini giderdi. Apple tarafından yapılan açıklamaya göre yeni iPhone modelleri 13 Ekim 2020 tarihinde tanıtılacak.

Apple tarafından 13 Ekim tarihinde düzenlenecek olan etkinlikte iPhone 12, iPhone 12 Mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max olmak üzere toplamda dört yeni iPhone 12 modelini tanıtması bekleniyor. iPhone 12 modellerinde yer alan çentik tasarımının iPhone 11 modellerinde yer alan çentik tasarımı ile aynı olacağı söyleniyor.